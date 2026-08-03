* proiecțiile pentru angajații intrați pe piața muncii un prag de 67 de ani în România, spre finalul anilor 2060 * legea aflată acum în vigoare stabilește vârsta standard la 65 de ani * femeile vor ajunge la acest nivel în 2035, iar pensionarea cu cinci ani mai devreme este posibilă numai în anumite condiții

Românii care și-au început cariera la 22 de ani în 2024 ar putea ieși la pensie în jurul vârstei de 67 de ani, spre sfârșitul anilor 2060. Pragul nu se aplică însă acum și nu reprezintă o creștere imediată pentru cei aflați aproape de pensionare.

Pragul legal este de 65 de ani, nu de 67

Legea pensiilor aflată în vigoare stabilește vârsta standard de pensionare la 65 de ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Pentru femei, creșterea este aplicată etapizat: de la 62 de ani și trei luni în septembrie 2024 la 65 de ani în ianuarie 2035.

Tot până atunci, stagiul complet de cotizare contributiv al femeilor urcă de la 32 de ani și opt luni la 35 de ani. Stagiul minim necesar pentru pensia pentru limită de vârstă rămâne de 15 ani pentru ambele sexe. Vârsta de 67 de ani reprezintă o proiecție pe termen lung. Calculul compară persoanele pensionate în 2024 cu tinerii care au intrat atunci pe piața muncii la vârsta de 22 de ani și care ar urma să aibă o carieră neîntreruptă. Pentru această generație, pensionarea ar veni în jurul anului 2069.

Femeile vor suporta cea mai mare creștere

În cazul României, analiza indică o majorare de cel puțin doi ani pentru bărbați, până la 67 de ani. Pentru femei, diferența calculată față de reperul folosit pentru anul 2024 ajunge la aproximativ 4,8 ani.

Egalizarea vârstei legale de pensionare între femei și bărbați se va produce însă în 2035, când ambele categorii vor avea pragul standard de 65 de ani. Așadar, diferența dintre sexe nu dispare abia în anii 2060. Până atunci ar putea fi înregistrată o nouă majorare, comună ambelor sexe, ca efect al mecanismului care leagă vârsta de pensionare de evoluția speranței de viață.

Pragul de 67 de ani nu este, prin urmare, înscris în calendarul imediat de pensionare al fiecărui român. El arată direcția în care poate evolua sistemul în următoarele patru decenii, dacă legislația actuală și ajustarea în funcție de speranța de viață sunt păstrate.

Pensionarea la 60 de ani nu vine automat după 40 de ani de muncă

Legea prevede două situații diferite, care nu trebuie confundate. Pensia anticipată, însoțită de diminuarea cuantumului, poate fi obținută cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare de către persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut pentru generația lor.

Separat, o persoană care a depășit stagiul complet contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare poate solicita pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înainte. La un prag standard de 65 de ani, reducerea maximă poate coborî vârsta la 60 de ani, dar condiția trebuie verificată individual, în funcție de data nașterii și perioadele recunoscute de lege.

Reducerea cu cinci ani nu se adaugă altor reduceri acordate pentru condiții de muncă, handicap sau alte situații speciale.

Creșterea vârstei de pensionare nu este o particularitate românească. Media Uniunii Europene ar urma să urce, până spre finalul anilor 2060, de la 64,7 la 66,7 ani pentru bărbați și de la 64 la 66,6 Cine va fi afectat de pragul de 67 de ani

Pentru angajații aflați acum în apropierea pensionării nu există o trecere automată la 67 de ani. Data ieșirii la pensie se stabilește în continuare după luna și anul nașterii, sex, stagiu de cotizare și eventualele reduceri prevăzute de lege. Proiecția îi privește în special pe tinerii care au intrat recent pe piața muncii.

Clara DIMA