Razie de amploare în Iași! Poliția și RAR au descoperit un val de vehicule cu defecțiuni și modificări ilegale

Șoferii din Iași au avut parte de o noapte cu filtre la fiecare pas, după ce polițiștii rutieri și inspectorii Registrului Auto Român au declanșat o amplă acțiune de control în municipiu. Rezultatul? 80 de amenzi, două permise reținute și nu mai puțin de 18 certificate de înmatriculare retrase, semn că pe străzile orașului circulă încă numeroase autovehicule care reprezintă un risc pentru siguranța rutieră.

Acțiunea s-a desfășurat în 31 iulie, între orele 17:00 și 00:00, fiind organizată de polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Iași, împreună cu specialiști ai Registrului Auto Român. Scopul a fost depistarea autovehiculelor cu defecțiuni tehnice, a celor modificate ilegal și combaterea principalelor cauze care duc la accidente grave.

Amenzi de 43.033 de lei

În doar câteva ore, oamenii legii au efectuat 69 de testări alcoolscopice, au verificat 71 de autoturisme și opt motociclete, iar bilanțul controalelor arată dimensiunea neregulilor descoperite.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate a ajuns la 43.033 de lei, însă cifrele devin și mai relevante atunci când sunt analizate pe categorii. Polițiștii au identificat un autovehicul fără Inspecție Tehnică Periodică, șase vehicule cu modificări sau defecțiuni la sistemul de evacuare a noxelor, șapte mașini cu folii neomologate ori tratamente chimice aplicate geamurilor, precum și opt autoturisme cu probleme la sistemul de iluminare.

De asemenea, verificările au scos la iveală 11 autovehicule cu modificări tehnice neomologate, în timp ce 15 șoferi au fost sancționați pentru depășirea limitei legale de viteză. Alte 32 de amenzi au fost aplicate pentru diverse încălcări ale legislației rutiere.

Consecințele nu s-au rezumat doar la sancțiuni financiare

Polițiștii au reținut două permise de conducere, iar 18 certificate de înmatriculare au fost retrase, ceea ce înseamnă că respectivele autovehicule nu mai pot circula legal până la remedierea deficiențelor și efectuarea verificărilor impuse de lege.

Acțiunea transmite un semnal clar că autoritățile intensifică verificările asupra stării tehnice a vehiculelor și asupra modificărilor neautorizate, considerate factori importanți în producerea accidentelor rutiere. Pentru șoferi, controalele reprezintă un avertisment că lipsa ITP-ului, defecțiunile tehnice sau modificările ilegale pot însemna nu doar amenzi consistente, ci și imobilizarea mașinii prin retragerea certificatului de înmatriculare. Andrei TURCU