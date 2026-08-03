* un apel lansat de Biserica Militară „Sfântul Ștefan”din Iași a primit rapid răspuns * mai mulți donatori vor sprijini cumpărarea unor veșminte preoțești noi, în culoarea verde ostășesc

Biserica Militară a Lupilor Negri din Iași va avea veșminte preoțești noi, după ce apelul lansat în mediul online a mobilizat mai mulți donatori. Comunitatea a reușit să găsească sprijin pentru cumpărarea unui veșmânt complet de slujbă, într-o nuanță verde ostășesc, descrisă de reprezentanții lăcașului drept „culoarea ierbii primăvara”. Inițiativa a pornit de la nevoia înlocuirii veșmintelor vechi, folosite la slujbele și ceremoniile organizate în biserica unității militare din Tătărași. „Să mai împrospătăm atmosfera, să mai scoatem din uz cele vechi”, au transmis reprezentanții bisericii în mesajul prin care au cerut ajutorul comunității.

Veșmintele vor fi croite la Mănăstirea Podgoria Copou

Noile veșminte preoțești vor fi realizate la Mănăstirea Podgoria Copou din Iași. Pe lângă costumul liturgic complet, biserica speră să poată comanda și un felon, veșmântul exterior purtat de preot în timpul slujbei, precum și un epitrahil. Cele două piese suplimentare ar urma să fie folosite de preoții invitați care vin să slujească alături de preotul militar la Sfântul Maslu, la hramuri sau la ceremoniile religioase organizate pentru militari și familiile lor. „Dacă reușim, poate chiar să facem în plus un felon și un epitrahil, adică încă jumătate de veșmânt, pentru preoții musafiri mai mititei care vor veni să slujească la noi. Ce fain ar fi!”, se arăta în apelul publicat de biserică.

Donatorii au răspuns apelului bisericii

Mesajul nu a rămas fără ecou. Au fost găsite persoanele dispuse să susțină financiar realizarea noilor veșminte, astfel că proiectul poate merge mai departe.

Biserica Militară cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” deservește comunitatea formată în jurul Batalionului 151 Infanterie „Războieni – Lupii Negri”, dar la slujbe participă și credincioși din cartierul Tătărași. Preotul militar Valentin Pățăligă este cunoscut și pentru activitățile caritabile pe care le organizeazază periodic la parohie și nu numai.

Prin donațiile strânse, veșmintele vechi vor putea fi retrase treptat, iar biserica va avea un set nou, adaptat atât identității militare a lăcașului, cât și marilor slujbe desfășurate de-a lungul anului.

Clara DIMA