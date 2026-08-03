Autostrada Bacău - Pașcani obligată să ajungă la 80-90% până la 31 august!

* fiecare lot din sectorul Bacău - Pașcani, finanțat acum prin componenta de împrumut a PNRR, trebuie să demonstreze că a executat aproximativ 80-90% din valoarea contractului, prin situații de lucrări aprobate de inginer și de dirigintele de șantier * aceste documente vor însoți cererea de plată pentru tranșa a șasea din PNRR, urmând să fie analizate de Comisia Europeană

Luna august devine decisivă pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România. Constructorii care lucrează pe loturile Autostrăzii A7 dintre Bacău și Pașcani au la dispoziție mai puțin de o lună pentru a atinge un prag esențial: un progres financiar de aproximativ 80-90% din valoarea fiecărui contract. Este ținta convenită cu Comisia Europeană pentru menținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar fiecare zi de lucru contează.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a explicat, într-un interviu recent acordat unei publicații de profil, că obiectivul nu este reprezentat de inaugurarea autostrăzii până la finalul lunii august, ci de demonstrarea, prin documente oficiale, că lucrările executate în teren au ajuns la nivelul stabilit cu Bruxelles-ul.

Miza: 80-90% din contracte executate până la sfârșitul lunii

Întregul sector Bacău - Pașcani este finanțat acum prin componenta de împrumut a PNRR, după ce Guvernul a decis transferarea a două dintre cele trei loturi din componenta grant. Al treilea lot era deja finanțat în acest mod încă din anul trecut.

Spre deosebire de tronsonul Adjud - Bacău, unde condiția este recepția lucrărilor până la 31 august 2026, pentru loturile dintre Bacău și Pașcani indicatorul urmărit este progresul financiar.

Potrivit lui Horațiu Cosma, fiecare lot trebuie să demonstreze că a executat aproximativ 80-90% din valoarea contractului, prin situații de lucrări aprobate de inginer și de dirigintele de șantier. „Nu neapărat decontat, ci cu situațiile de lucrări aprobate de inginer. Jalonul se atinge prin lucrările efectiv executate în teren până la 31 august”, a explicat oficialul.

Aceste documente vor însoți cererea de plată pentru tranșa a șasea din PNRR, urmând să fie analizate de Comisia Europeană.

Ritmul lucrărilor a accelerat puternic. Aproape 5.000 de oameni lucrează pe șantiere

Deși ultimele date publicate de CNAIR indicau un progres fizic mediu de aproximativ 56%, Ministerul Transporturilor susține că situația din teren este mult mai avansată.

Horațiu Cosma afirmă că raportările oficiale au un decalaj de actualizare și că, în prezent, progresul real se apropie deja de 65-70% pe anumite loturi.

Potrivit acestuia, constructorii lucrează într-un ritm susținut, fără întreruperi, pentru atingerea obiectivelor asumate. „Constructorii nu mai fac pauze acolo. Știm exact ce avem de făcut pentru a atinge țintele și suntem cu ochii pe acest obiectiv”, a declarat secretarul de stat.

Mobilizarea de pe Autostrada Moldovei este una dintre cele mai mari din România.

Pe tronsonul Adjud - Pașcani lucrează aproximativ 5.000 de persoane, dacă sunt luați în calcul angajații constructorilor, subcontractorii, furnizorii de materiale și toate companiile implicate în execuția lucrărilor.

Forța de muncă impresionantă este esențială pentru respectarea termenelor extrem de strânse impuse de calendarul PNRR.

Va circula traficul până la Pașcani în 2026?

Ministerul Transporturilor își menține obiectivul de a deschide circulația până la Pașcani în cursul acestui an, însă există încă semne de întrebare.

Cel mai sensibil rămâne ultimul lot dinspre Pașcani, unde condițiile meteo și mobilizarea constructorului pot împinge finalizarea cu una până la trei luni, în anul 2027.

Totuși, oficialii sunt optimiști că șoferii vor putea circula cel puțin până în zona Roman - Săbăoani înainte de sfârșitul lui 2026.

Pentru Moldova, fiecare kilometru inaugurat din A7 înseamnă reducerea timpilor de transport, creșterea atractivității economice și o conectare mai rapidă cu restul țării. Următoarele săptămâni vor arăta dacă ritmul intens din șantiere este suficient pentru ca unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din România să își respecte jaloanele europene. Daniel BACIU