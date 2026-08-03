Avansări la ISU Iași: peste 150 de pompieri și cadre militare au primit grade noi

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași marchează unul dintre cele mai ample valuri de avansări din ultimii ani. Începând cu 1 august 2026, nu mai puțin de 150 de cadre militare au fost înaintate în grad la termen, în semn de recunoaștere a activității și profesionalismului dovedit în misiunile desfășurate în slujba comunității.

Avansările au fost acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și ale Ordinului ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind managementul resurselor umane în unitățile militare ale MAI.

Cei mai mulți avansați sunt subofițeri

Din totalul celor 150 de cadre militare promovate în grad, 140 sunt subofițeri, alături de opt ofițeri și doi maiștri militari, care au îndeplinit stagiul minim necesar pentru avansare.

În rândul ofițerilor, doi au fost înaintați la gradul de locotenent-colonel, patru au devenit maiori, un ofițer a fost avansat la gradul de căpitan, iar altul la gradul de locotenent.

La categoria maiștrilor militari au fost consemnate avansări la toate nivelurile, de la maistru militar clasa a IV-a până la gradul de maistru militar principal.

Cea mai mare parte a promovărilor îi vizează însă pe subofițeri. Opt plutonieri adjutanți au devenit plutonieri adjutanți-șefi, trei plutonieri majori au fost avansați la gradul de plutonier adjutant, 22 de plutonieri au primit gradul de plutonier major, iar nu mai puțin de 107 sergenți majori au devenit plutonieri.

Recunoașterea muncii din teren

Conducerea inspectoratului subliniază că înaintarea în grad reprezintă mai mult decât o etapă administrativă în carieră. Ea este o confirmare a profesionalismului, responsabilității și rezultatelor obținute de militarii care intervin zilnic la incendii, accidente rutiere, inundații, misiuni de salvare și alte situații de urgență.

Prin aceste avansări, ISU Iași își reafirmă obiectivul de a menține un corp de cadre bine pregătit, motivat și dedicat protejării vieții și bunurilor cetățenilor.

Într-un context în care pompierii sunt solicitați aproape zilnic în intervenții complexe, promovarea celor 150 de cadre militare reprezintă atât o recunoaștere a activității desfășurate până acum, cât și un semnal că instituția își consolidează resursa umană pentru misiunile tot mai numeroase și mai dificile din județul Iași. Andrei TURCU