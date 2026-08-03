Restricții la apă în comuna Bârnova

* locuitorii din trei localități vor avea apă doar între orele 06:00 și 22:00 până la sfârșitul lunii august

Locuitorii din mai multe zone ale comunei Bârnova, județul Iași, vor avea apă potabilă după un program restricționat pe tot parcursul lunii august. ApaVital a anunțat că măsura este necesară din cauza consumului foarte ridicat din ultimele săptămâni, care a dus la scăderea rezervelor din rezervoarele de înmagazinare.

Apa va fi furnizată doar 16 ore pe zi

Începând cu 3 august și până pe 31 august 2026, apa potabilă va fi furnizată zilnic între orele 06:00 și 22:00 pentru utilizatorii din Bârnova (parțial), Pietrărie (parțial), Păun (parțial).

În intervalul nopții, alimentarea cu apă va fi întreruptă pentru refacerea rezervelor și evitarea unor avarii sau întreruperi necontrolate ale serviciului.

Operatorul precizează că, după fiecare reluare a alimentării, vor fi efectuate lucrări de spălare a conductelor și a instalațiilor publice de distribuție.

Din acest motiv, în primele minute după redeschiderea robinetelor, apa poate avea un aspect tulbure. ApaVital recomandă consumatorilor să lase apa să curgă câteva minute până la limpezire.

Dacă problema persistă, utilizatorii sunt sfătuiți să contacteze compania pentru verificări suplimentare.

Apel la consum responsabil

Reprezentanții ApaVital fac din nou apel la populație să utilizeze apa potabilă în mod responsabil și să evite consumurile excesive, în special pentru udarea grădinilor, gazonului sau umplerea piscinelor, astfel încât rețeaua să poată asigura alimentarea tuturor utilizatorilor.

Totodată, locuitorii din zonele afectate sunt îndemnați să își constituie rezerve de apă pentru perioada în care alimentarea va fi întreruptă, respectiv între orele 22:00 și 06:00. Carmen DEACONU