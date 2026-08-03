* O nouă mănăstire, un schit în județul Neamț și trei metocuri aflate în subordinea Mănăstirii Putna se numără printre deciziile luate luni, 3 august 2026, la Iași, de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei * ierarhii au avizat și aducerea în România a unor fragmente din moaștele Sfinților Petroniu de la Prodromu și Cleopa de la Sihăstria

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei s-a întrunit luni, 3 august 2026, la Reședința mitropolitană din Iași, sub conducerea Mitropolitului Teofan. Ședința a reunit ierarhii din arhiepiscopiile și episcopiile aflate în componența Mitropoliei și a avut pe ordinea de zi decizii privind organizarea monahală, patrimoniul, educația și aducerea unor odoare religioase.

La reuniune au participat, între alții, Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului, Episcopul Ignatie al Hușilor, precum și episcopii-vicari Nichifor Botoșăneanul, Damaschin Dorneanul și Teofil Trotușanul.

Schitul de la Bărnărel devine mănăstire

Una dintre principalele hotărâri vizează ridicarea Schitului de călugări „Sfântul Nectarie”, din localitatea Bărnărel, la rangul de mănăstire. Așezământul va purta denumirea de Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina” și va funcționa în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Totodată, Sinodul a aprobat înființarea Schitului „Buna Vestire”, cunoscut și sub numele Boulețul Mic. Noul așezământ va fi subordonat Mănăstirii Almaș, din județul Neamț, și va face parte din Arhiepiscopia Iașilor.

Mănăstirea Putna va avea trei noi metocuri

În cadrul aceleiași ședințe a fost aprobată înființarea a trei metocuri de călugări, toate aflate în subordinea Mănăstirii Putna.

Metocul „Sfântul Ignatie Teoforul și Sfântul Filaret cel Milostiv” va fi înființat la Izvoarele Sucevei, iar Metocul „Acoperământul Maicii Domnului” va funcționa la Poiana Jiji.

Cel de-al treilea așezământ, Metocul „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Trifon”, va fi înființat la Gălănești.

Moaștele Sfântului Petroniu ajung în județul Neamț

Sinodul Mitropolitan a avizat primirea de către Parohia „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” din satul Stejaru, comuna Farcașa, județul Neamț, a unui fragment din moaștele Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu.

Odoarele vor fi oferite de Schitul Românesc Prodromu din Muntele Athos, Grecia. Parohia din Stejaru aparține de Protopopiatul Ceahlău.

Ierarhii au avizat și oferirea unui fragment din moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria către Mănăstirea Vadu Negrilesei, aflată în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Brâul Maicii Domnului, adus în pelerinaj în septembrie

O altă decizie privește aducerea în România a raclei cu Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato-Xenia din Grecia.

Pelerinajul va fi organizat în Protopopiatul Moinești, din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în perioada 4–7 septembrie 2026. Detaliile programului și localitățile în care va fi așezată racla urmează să fie anunțate de organizatori.

Noi componențe pentru organismele bisericești

În cadrul ședinței au fost desemnați membrii titulari și supleanți ai Consistoriului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pentru mandatul 2026–2030.

Au fost desemnați și noi reprezentanți ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și ai Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în Consistoriul Mitropolitan Monahal, până la încheierea mandatului 2025–2029.

Sinodul Mitropolitan a decis, de asemenea, să înainteze Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române mai multe propuneri pentru acordarea rangului de arhimandrit. Maura ANGHEL