* cine a parcurs deja traseele turistice clasice poate descoperi un alt Iași, mai puțin solemn și mult mai surprinzător * orașul are muzee specializate, unele instalate în case de savanți, altele în spații universitare sau chiar sub Ansamblul Mitropolitan

Iașul turistic este prezentat, de regulă, prin câteva repere imposibil de ocolit: Palatul Culturii, Mitropolia, Teatrul Național, Bojdeuca și Copoul. În spatele acestui traseu bine exersat există însă un oraș muzeal mult mai divers, în care pot fi găsite gramofoane, calculatoare vechi, jucării din comunism, obiecte ale vieții academice, cristale, fosile și laboratoare păstrate aproape intacte.

Trei istorii incomode, sub același acoperiș

Casa Muzeelor este una dintre cele mai dense opriri culturale din centrul Iașului. Aici funcționează Muzeul Copilăriei în Comunism, Muzeul Teatrului Evreiesc în România și Muzeul Pogromului de la Iași. Primul recuperează lumea uniformelor, jucăriilor, manualelor și obiectelor casnice dinainte de 1989, fără să transforme nostalgia într-o cosmetizare a regimului. Muzeul Teatrului Evreiesc reamintește că la Iași au avut loc, în 1876, primele reprezentații ale teatrului profesionist în limba idiș. Câteva săli mai departe, Muzeul Pogromului obligă vizitatorul să privească una dintre cele mai violente pagini din istoria orașului.

Muzeul în care mașinăriile încă par să cânte

În interiorul Palatului Culturii, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” rămâne adesea în umbra galeriilor de artă și a sălilor istorice. Tocmai aici se află însă una dintre cele mai neobișnuite colecții din Iași. Fonografe Edison, patefoane, gramofoane, cutii muzicale, pianole, orgi mecanice și aparate de comunicații refac drumul parcurs de tehnologie înaintea telefonului inteligent. Patrimoniul muzeului depășește 11.000 de obiecte și urmărește evoluția înregistrării sunetului, fotografiei, cinematografiei, telefoniei, radioului, televiziunii și tehnicii de calcul.

Casa chimiștilor, cu laboratorul păstrat în interior

Muzeul „Poni–Cernătescu”, de pe strada Mihail Kogălniceanu, nu este doar o casă memorială. Este unul dintre puținele locuri în care istoria științei românești poate fi văzută prin obiectele de lucru ale cercetătorilor.

Vizitatorii găsesc biroul chimistului Petru Poni, salonul poetei Matilda Cugler-Poni, documente de familie, instrumente științifice și laboratorul particular al academicianului Radu Cernătescu. În locul unui traseu încărcat cu date biografice, casa păstrează atmosfera unei familii în care literatura, educația și cercetarea coexistau firesc.

Cucuteni, la câteva minute de aglomerația din Copou

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” reunește două spații diferite: Muzeul Civilizației Cucuteni și Muzeul Academic. Primul expune ceramică pictată, obiecte de cult, unelte și reconstituirea unei locuințe vechi de aproximativ 7.000 de ani. Al doilea urmărește istoria universității, cu sigilii, steaguri, documente, mobilier și o replică a cabinetului rectoral.

Un muzeu făcut din fragmente de vulcan

La Facultatea de Geografie și Geologie funcționează Muzeul Didactico-Științific „Grigore Cobălcescu”, primul muzeu de geologie din țară. Patrimoniul său cuprinde peste 25.000 de eșantioane de minerale, minereuri și roci. Colecțiile includ geme, cristale, roci ornamentale, fragmente provenite din erupțiile Vezuviului, minerale rare și eșantioane adunate din numeroase regiuni ale lumii.

Muzeul aflat sub centrul religios al Moldovei

Muzeul Mitropolitan schimbă complet perspectiva asupra zonei din jurul Catedralei. Circuitul se desfășoară în spații subterane și cuprinde săli boltite, culoare înguste, icoane, veșminte, cărți vechi, obiecte liturgice și un baptisteriu circular. Nu este doar un muzeu pentru publicul religios. Arhitectura interioară, arta medievală și istoria instituțiilor bisericești transformă locul într-o incursiune prin evoluția Moldovei.

Un muzeu care se deschide rar

Muzeul de Anatomie al UMF Iași merită urmărit pentru zilele porților deschise și evenimentele speciale. Spațiul păstrează preparate anatomice, instrumentar și mărturii despre dezvoltarea învățământului medical ieșean, dar nu funcționează ca un obiectiv turistic cu acces zilnic. În 2026, publicul a putut intra în cadrul Nopții Muzeelor.

Maura ANGHEL