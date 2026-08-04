* credincioșii sunt așteptați la slujbe arhierești oficiate de șase ierarhi români și străini * sărbătoarea începe marți seară, la Seminarul „Veniamin Costachi”, și continuă miercuri, de la ora 6.00

Mănăstirea Neamț și localitatea Crăiniceni din județul Botoșani vor deveni, pe 4 și 5 august, principalele locuri de pelerinaj dedicate Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Hozevitul. Șase ierarhi vor participa la slujbele organizate în cele două așezăminte care păstrează legături directe cu viața sfântului român.

Programul începe marți, 4 august, la biserica Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț. De la ora 18.00 va fi oficiată slujba de Priveghere, credincioșii și pelerinii fiind invitați să participe la hramul bisericii seminarului.

Liturghie arhierească de la ora 6.00, la Mănăstirea Neamț

Sărbătoarea continuă miercuri, 5 august, încă de la ora 6.00. Programul cuprinde Aghiasma Mică, Sfântul Maslu și Acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, urmate de Sfânta Liturghie.

Slujba va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Chariton, Mitropolit de Kananga, din Republica Democrată Congo, ierarh al Patriarhiei Alexandriei. Alături de acesta vor sluji Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Prezența Mitropolitului de Kananga oferă hramului de la Mănăstirea Neamț și o dimensiune internațională, reunind la aceeași slujbă ierarhi care păstoresc comunități ortodoxe din Africa, Europa de Nord și Moldova.

Mitropolitul Teofan va sluji în satul natal al sfântului

Un al doilea centru al sărbătorii va fi Mănăstirea „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din Crăiniceni, județul Botoșani, localitatea în care s-a născut sfântul.

Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal, și cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cei trei ierarhi vor fi înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Așezământul monahal se află în Protopopiatul Darabani.

În incinta mănăstirii de la Crăiniceni se păstrează și casa memorială a Sfântului Ioan Iacob, ceea ce transformă așezământul într-un reper important pentru pelerinii care doresc să cunoască locurile copilăriei sale.

Sfântul român care a trăit în pustia Hozevei

Sfântul Ioan Iacob s-a născut la 23 iulie 1913, în Crăiniceni, primind la botez numele Ilie. În anul 1933 a intrat în obștea Mănăstirii Neamț, iar ulterior a plecat în Țara Sfântă, unde a trăit ca monah, preot și pustnic.

Ultimii ani ai vieții i-a petrecut într-o peșteră din apropierea Mănăstirii „Sfântul Gheorghe Hozevitul”. A trecut la cele veșnice la 5 august 1960, la vârsta de 47 de ani. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992, iar moaștele sale se păstrează la Mănăstirea Hozeva din Pustiul Iudeei.

Tot marți, 4 august, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul va prezida ședința preoților din Protopopiatul Botoșani, organizată la Biserica Vovidenia. Maura ANGHEL