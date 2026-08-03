Chirica s-a speriat de propria decizie. A anulat „bezna” și a rescris regulile

* cea mai importantă schimbare este că nu va mai exista o deconectare generală a iluminatului stradal * în schimb, consumul va fi redus prin diminuarea intensității sistemelor LED cu până la 70% și prin deconectări parțiale de fază în restul rețelei, în funcție de situația din teren

Enervant. Ezitant. Pe bâjbâite. Fără forță de convingere. Cu grijă să nu supere nici tabăra care cere economii drastice de energie, dar nici pe cea care l-a acuzat că aruncă orașul în întuneric.

Așa a arătat, în ultimele două zile, modul în care primarul Mihai Chirica a gestionat una dintre cele mai controversate decizii din ultimii ani privind iluminatul public din Iași.

Mai întâi, administrația a transmis că iluminatul public va fi oprit complet în timpul nopții, o măsură care a stârnit un val de reacții negative și întrebări privind siguranța cetățenilor. Apoi, după criticile venite din toate direcțiile, primarul a schimbat planul și a mutat perioada de economisire în intervalul de seară. Nici această variantă nu a rezistat prea mult.

Comunicarea a fost la fel de confuză ca măsurile. Primul mesaj transmis către presă a ridicat mai multe semne de întrebare decât a oferit răspunsuri, iar câteva ore mai târziu Primăria a revenit cu un nou comunicat, mult mai elaborat și mult mai atent formulat. Diferența dintre cele două variante a alimentat impresia că administrația încearcă să stingă scandalul creat chiar de propriile decizii.

În final, după convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Primăria a renunțat la ideea opririi totale a iluminatului public și a anunțat un nou set de măsuri.

Iluminatul nu se va mai stinge, ci va fi... diminuat

Cea mai importantă schimbare este că nu va mai exista o deconectare generală a iluminatului stradal. În schimb, consumul va fi redus prin diminuarea intensității sistemelor LED cu până la 70% și prin deconectări parțiale de fază în restul rețelei, în funcție de situația din teren.

Municipalitatea și-a asumat și alte măsuri: iluminatul arhitectural al clădirilor publice va fi stins după miezul nopții, companiile și direcțiile subordonate vor limita consumul de energie între orele 19:00 și 23:00, spitalele trebuie să verifice funcționarea generatoarelor electrice, iar marile centre comerciale sunt invitate să reducă iluminatul și consumul în același interval.

În plus, Poliția Locală și Poliția Municipiului vor intensifica patrulele după lăsarea întunericului, folosind semnalele luminoase ale autospecialelor pentru a crește sentimentul de siguranță în oraș.

Toate aceste măsuri sunt justificate de autorități prin avertismentele privind presiunea fără precedent asupra Sistemului Energetic Național. Reprezentantul furnizorului de energie prezent la ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență a avertizat că, dacă supraconsumul continuă, există riscul deconectării unor obiective importante din regiune.

Primarul Mihai Chirica vorbește acum despre solidaritate și responsabilitate colectivă, cerând ieșenilor să reducă voluntar consumul de energie.

Dilema persistă

Dilema, însă, persistă și nu e deloc politică: dacă soluția finală era reducerea intensității iluminatului și nu oprirea completă a acestuia, de ce a fost nevoie de două zile de mesaje contradictorii și de o comunicare care a lăsat impresia unei administrații nesigure pe propriile decizii?

Într-o perioadă în care autoritățile cer calm și încredere din partea populației, poate cea mai importantă resursă pe care administrația locală ar fi trebuit să o economisească nu era energia electrică, ci improvizația.

Daniel BACIU