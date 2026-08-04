Cu 12 studiouri active, Iașul este al treilea centru de dezvoltare a jocurilor video din România * echipele locale se pot înscrie într-o competiție națională în care publicul urmărește, testează și votează proiectele înainte de lansare

România își caută următorul joc video de succes, iar Iașul are suficiente studiouri și dezvoltatori pentru a intra serios în competiție. Next Play Romania selectează nouă jocuri aflate în lucru, le expune timp de aproximativ trei luni în fața comunității și lasă publicul să decidă proiectul câștigător.

Iașul poate da următorul mare joc video românesc

Un joc video nu devine cunoscut în ziua lansării. În spatele produsului final se află luni sau chiar ani de programare, grafică, testare, rescriere și decizii luate, de multe ori, fără ca viitorii jucători să știe că proiectul există.

Next Play Romania încearcă să scoată această muncă din spatele monitoarelor și să o transforme într-o competiție urmărită în direct. Studiourile și echipele independente din România își pot înscrie jocurile aflate în dezvoltare până la 30 august 2026. Dintre proiectele preselectate, trei creatori de conținut vor alege câte trei jocuri, formând tabloul de nouă concurenți.

Pentru studiourile din Iași, proiectul poate deveni una dintre puținele ocazii de a-și prezenta jocurile publicului înainte ca acestea să ajungă pe platformele comerciale.

Iașul este al treilea centru de gaming al țării

Cele mai recente date ale industriei indică 12 studiouri active în oraș, ceea ce plasează Iașul pe locul al treilea la nivel național, după București, cu 98 de studiouri, și Cluj, cu 32. În întreaga țară funcționează 206 studiouri, în care lucrează aproximativ 6.100 de specialiști.

Pe lista dezvoltatorilor ieșeni apar studiouri precum Interactive Stone, Darkania Works, GrimTalin, Galactic Crows, Bearded Giant Games și CSV Games. Portofoliul local include titluri precum „Gray Dawn”, „Last Days of Lazarus”, „Space Mercs”, „Left to Rot” sau „Quest of the Hero”.

Orașul are și o comunitate dedicată, Iași Game Devs, care reunește dezvoltatori independenți, echipe și pasionați de jocuri video. Existența unei asemenea rețele contează într-o competiție în care nu este evaluat doar produsul, ci și capacitatea creatorilor de a comunica, de a primi feedback și de a strânge o comunitate în jurul proiectului.

Iașul a demonstrat deja că poate produce jocuri pentru piața internațională. Next Play Romania îi oferă acum șansa de a arăta nu doar rezultatul final, ci și oamenii, ideile și munca din spatele următorului proiect.

Dan DIMA