Focar de variolă ovină în Iași. Autoritățile sacrifică animalele și impun restricții dure pe zeci de kilometri
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