Reforma liceului începe fără manuale. Mii de elevi din Iași intră într-un experiment educațional

Mii de elevi din județul Iași care vor începe clasa a IX-a în luna septembrie vor fi prima generație care intră în noul sistem de învățământ liceal, deși manualele după care ar trebui să învețe vor apărea abia la sfârșitul lunii octombrie. În ciuda criticilor venite din sistemul educațional, Ministerul Educației și Cercetării anunță că reforma nu va fi amânată.

În județul Iași, unul dintre cele mai importante centre educaționale din România, cu licee de elită precum Colegiul Național, Colegiul „Costache Negruzzi”, Colegiul „Emil Racoviță”, Colegiul Economic sau Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, schimbările vor afecta simultan mii de elevi și sute de profesori.

Elevii care intră în clasa a IX-a în această toamnă vor fi prima generație care va urma integral noul curriculum, în timp ce elevii aflați deja în clasele X-XII își vor continua studiile după vechile programme. Până în 2029 examenul rămâne în forma actuală, iar prima generație care va susține noul Bacalaureat va fi cea care începe acum clasa a IX-a, examenul urmând să fie organizat în 2030.

Elevii din Iași încep școala fără manualele promise

Ministerul recunoaște că procedura de achiziție pentru manualele de clasa a IX-a este încă în desfășurare și că acestea vor deveni disponibile abia spre finalul lunii octombrie 2026.

Cu alte cuvinte, liceenii din Iași vor începe anul școlar folosind programele școlare și materiale auxiliare pregătite de profesori, în lipsa manualelor oficiale.

Autoritățile susțin că acest lucru nu reprezintă un obstacol și că programa școlară este documentul obligatoriu după care se desfășoară activitatea didactică.

Profesorii ieșeni trebuie să se adapteze din mers

În paralel, Ministerul promite formarea a aproximativ 15.000 de profesori din întreaga țară prin proiectul RECRED.

Și cadrele didactice din liceele ieșene vor participa la aceste programe de pregătire, însă reforma începe înainte ca întregul proces de formare să fie finalizat.

Astfel, profesorii vor trebui să implementeze noile planuri-cadru în timp ce procesul de instruire continuă.

Impactul este cu atât mai mare în Iași, unul dintre cele mai importante centre universitare și preuniversitare ale României.

An de an, mii de absolvenți de gimnaziu aleg liceele ieșene, iar rezultatele obținute la Evaluarea Națională și Bacalaureat plasează județul constant în topul performanțelor naționale.

Tocmai de aceea, orice modificare curriculară este urmărită atent atât de profesori, cât și de părinți.

Bacalaureatul se schimbă, dar abia în 2030

Ministerul precizează că actualii elevi din clasele X-XII nu vor fi afectați.

Noua formulă de Bacalaureat va fi susținută în 2030 exclusiv de generația care începe acum clasa a IX-a, astfel încât, susțin oficialii, niciun elev nu va fi examinat după o programă pe care nu a studiat-o.

Ministerul Educației respinge solicitările de amânare și afirmă că lipsa manualelor la începutul anului școlar sau faptul că pregătirea profesorilor este încă în desfășurare nu reprezintă motive pentru întârzierea reformei.

Pentru elevii și profesorii din Iași, acest lucru înseamnă că noul an școlar va începe într-un context fără precedent: un curriculum nou, manuale întârziate și o perioadă de adaptare care va pune la încercare unul dintre cele mai performante sisteme educaționale din țară. Carmen DEACONU