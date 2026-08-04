* investiția de peste 36 de milioane de lei a ajuns la un stadiu de 95% * acumularea asigură alimentarea cu apă a zonei Hârlău și reduce pericolul inundațiilor

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad se pregătește să încheie lucrările de punere în siguranță a acumulării Pârcovaci, situată pe râul Bahlui, în apropierea orașului Hârlău.

Valoarea actualizată a investiției este de 36,38 milioane de lei, iar șantierul a ajuns la un stadiu fizic de 95%, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Ultimele intervenții sunt programate să fie finalizate în această lună.

Proiectul nu vizează doar repararea unor elemente vechi ale amenajării, ci modernizarea întregului sistem necesar exploatării în condiții de siguranță.

Au fost realizate intervenții la corpul barajului, turnul de manevră, golirea de fund, priza de apă și descărcătorul pentru debitele mari. Lucrările au inclus și reabilitarea stațiilor de pompare, a cantonului de exploatare, precum și înlocuirea sau modernizarea echipamentelor hidromecanice și a instalațiilor electrice.

Singura sursă de apă pentru zona Hârlău

Importanța acumulării Pârcovaci este majoră pentru nordul județului Iași. Barajul reprezintă singura sursă de alimentare cu apă pentru zona Hârlău, iar funcționarea sa în condiții de siguranță este esențială pentru locuitori și pentru serviciile publice locale.

În același timp, acumularea are rolul de a prelua o parte din volumul viiturilor formate pe cursul superior al râului Bahlui. În perioadele cu ploi abundente, barajul reduce cantitatea și forța apei care ajunge spre localitățile din aval.

Modernizarea instalațiilor și a echipamentelor permite un control mai eficient al nivelului apei și o intervenție mai rapidă atunci când debitele cresc.

Aproximativ 7.000 de locuitori, protejați de inundații

Prin atenuarea viiturilor, acumularea Pârcovaci contribuie la protejarea a aproximativ 7.000 de oameni din orașul Hârlău și din comunele Scobinți, Ceplenița și Cotnari.

În zona aflată sub protecția barajului se găsesc peste patru kilometri de cale ferată, mai mult de opt kilometri de drumuri județene și europene, aproximativ 170 de hectare de teren și peste 20 de obiective sociale și economice.

O eventuală viitură necontrolată ar putea afecta gospodării, terenuri agricole, căi de transport și activități economice. Din acest motiv, finalizarea lucrărilor este importantă nu doar pentru alimentarea cu apă, ci și pentru siguranța întregii zone Hârlău.

Barajul a fost construit în anul 1983

Acumularea Pârcovaci se află în amonte de localitatea cu același nume, la aproximativ zece kilometri de Hârlău. Obiectivul a fost construit în anul 1983 și dispune de un volum destinat atenuării viiturilor de aproximativ 4,9 milioane de metri cubi.

După mai bine de patru decenii de funcționare, intervențiile de reabilitare au devenit necesare pentru menținerea barajului în condiții corespunzătoare de exploatare.

Odată cu încheierea ultimelor lucrări și efectuarea verificărilor tehnice, acumularea Pârcovaci va putea funcționa cu echipamente modernizate și cu un nivel mai ridicat de siguranță pentru comunitățile din nordul județului Iași.

Dan DIMA