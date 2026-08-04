Iașul încearcă să curețe moștenirea industrială comunistă

* Fortus și halda de zgură de la CET II, pe lista unui proiect european de 40 de milioane de euro

Iașul încearcă să rezolve una dintre cele mai vechi probleme de mediu ale orașului. Fostele platforme industriale Fortus și CET II Holboca ar putea intra într-un amplu program național de investigare și ecologizare, finanțat cu 40 de milioane de euro din fonduri europene.

Primăria Iași a transmis Asociației Municipiilor din România acordul de principiu pentru participarea la proiectul coordonat de Ministerul Mediului, care urmărește identificarea și evaluarea siturilor contaminate sau cu risc de contaminare din România.

Două dintre cele mai problematice zone industriale ale Iașului

Municipalitatea propune includerea în program a două amplasamente cu o istorie industrială puternică.

Primul este terenul aflat în proprietatea orașului pe fosta platformă industrială Fortus, simbol al industriei grele ieșene, rămas în mare parte abandonat după prăbușirea combinatului.

Al doilea este amplasamentul fostelor halde de zgură și cenușă de la CET II Holboca, unde zeci de ani au fost depozitate reziduurile rezultate din producerea energiei termice.

Ce urmărește proiectul

În această etapă nu este vorba despre lucrări propriu-zise de decontaminare, ci despre investigarea terenurilor și stabilirea gradului de poluare.

Specialiștii vor analiza starea solului și a pânzei freatice, urmând să stabilească dacă există contaminări istorice și ce soluții tehnice sunt necesare pentru ecologizare.

Rezultatele studiilor ar putea deschide drumul unor investiții ulterioare, astfel încât terenurile să poată fi reutilizate pentru dezvoltări economice, spații verzi sau alte proiecte urbane.

Finanțare europeană

Programul beneficiază de o alocare totală de 40 de milioane de euro prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021–2027 și urmărește recuperarea terenurilor industriale abandonate din întreaga țară.

Pentru Iași, includerea Fortus și a fostei halde de la CET II în acest proiect ar reprezenta primul pas concret spre clarificarea situației de mediu a unor amplasamente care, de zeci de ani, sunt asociate cu poluarea și degradarea urbană.

Dacă investigațiile vor confirma existența contaminării, acestea vor sta la baza viitoarelor proiecte de ecologizare și reconversie, finanțate din fonduri europene sau naționale. Daniel BACIU