Institutul Regional de Oncologie Iaşi se extinde!

* lucrările vizează construirea unui nou corp de clădire şi modernizarea celui existent, de îngrijiri paleative, astfel încât spitalul să poată răspundă cererii tot mai mari de servicii pentru pacienţii oncologici şi familiile acestora

Noua investiţie de la IRO presupune reabilitarea clădirii existente de pe strada Sărăriei nr. 177B, aflată în apropierea Centrului de Screening şi Diagnostic în Boli Oncologice, precum şi construirea unui corp nou cu subsol, parter şi etaj. „Proiectul urmăreşte extinderea şi modernizarea infrastructurii dedicate îngrijirilor paliative, astfel încât pacienţii cu boli cronice progresive sau aflaţi în stadii avansate ale cancerului să beneficieze de servicii integrate şi adaptate nevoilor lor”, spune Mirela Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Iaşi.

În noua clădire vor fi amenajate spaţii pentru 15 paturi suplimentare de paliaţie, servicii de ambulatoriu şi tratamente de zi, cabinete de consultaţii şi zone destinate consilierii psihologice, sociale şi spirituale a pacienţilor şi aparţinătorilor.

Proiectul include şi amenajarea unui bloc alimentar şi a unei spălătorii adaptate nevoilor persoanelor cu afecţiuni cronice progresive. „Unitatea va fi dotată cu echipamente medicale moderne, între care paturi electrice, monitoare pentru funcţii vitale, instalaţii de oxigen, lift medical şi mobilier specializat”, spune Mirela Grosu.

Mai mult decât atât, clădirea va beneficia de sisteme de ventilaţie cu recuperatoare de căldură, pompe de căldură şi panouri fotovoltaice, soluţii care vor reduce consumul de energie cu peste 40%, iar mai mult de 30% din necesarul energetic va fi asigurat din surse regenerabile. „Necesitatea investiţiei este dată de lipsa locurilor disponibile pentru îngrijiri paliative. În prezent, Institutul Regional de Oncologie dispune de doar 28 de paturi cu internare continuă, insuficiente pentru numărul tot mai mare de pacienţi din regiunea de Nord-Est. Totodată, spitalul nu dispune de infrastructura necesară pentru tratamente de zi, paliaţie în regim ambulatoriu şi servicii complexe de sprijin pentru pacienţi şi familiile acestora”, spune Mirela Grosu.

Investiţia face parte din proiectul ONCO-NUTRICARE, finanţat prin Programul Sănătate 2021-2027, şi are o valoare totală de 22,35 milioane de lei, din care 12,26 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile. Termenul de finalizare este octombrie 2027.

Conducerea IRO estimează că, odată cu finalizarea proiectului, institutul îşi va extinde semnificativ capacitatea de îngrijire şi va putea oferi servicii integrate de paliaţie, adaptate standardelor actuale şi nevoilor în creştere ale pacienţilor oncologic. Laura RADU