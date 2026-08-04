Marile șantiere ale Moldovei, puternic afectate de caniculă

Canicula nu mai afectează doar populația, ci începe să dea peste cap și marile investiții în infrastructură. Constructorii care lucrează pe Autostrada A7, una dintre cele mai importante investiții pentru Iași și întreaga Moldovă, sunt obligați să își reorganizeze programul de lucru din cauza temperaturilor extreme, a ploilor torențiale și a rafalelor puternice de vânt.

Specialiștii spun că vremea a devenit un factor care poate întârzia serios execuția lucrărilor, iar problema nu mai este doar una de protecția muncii, ci și de respectare a contractelor. „În urmă cu 10-15 ani discutam aproape exclusiv despre lucrul pe timp friguros. Astăzi, canicula este cea care pune cele mai mari probleme șantierelor”, avertizează Adriana Iftime, directorul general al Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

A7, printre șantierele afectate

Printre proiectele deja afectate se numără și Autostrada A7, inclusiv sectorul care va lega Moldova și Iașul de restul țării. Alături de A7, probleme similare sunt întâlnite pe Autostrada Transilvania, Autostrada de Centură A0 și Drumul Expres Brăila–Galați.

Potrivit CNAIR, nu doar temperaturile extreme creează dificultăți.

Ploile torențiale blochează lucrările de terasamente și cele la poduri, iar efectele continuă chiar și după oprirea precipitațiilor. Solul trebuie să se stabilizeze, astfel că, în multe cazuri, sunt necesare cel puțin trei zile înainte ca utilajele și muncitorii să poată reveni pe șantier.

La rândul său, vântul puternic oprește complet operațiunile de montare a grinzilor și tablierelor pentru poduri și pasaje, unde orice rafală poate transforma lucrările într-un risc major.

Muncitorii nu mai pot lucra în plin soare

Cele mai afectate sunt lucrările care presupun muncă manuală în câmp deschis, precum cofrarea și armarea structurilor din beton.

În intervalele în care temperaturile depășesc limitele de siguranță, activitatea trebuie redusă sau chiar suspendată, ceea ce afectează inevitabil ritmul șantierelor.

Totuși, reprezentanții CNAIR susțin că aceste întârzieri pot fi recuperate contractual, deoarece fenomenele meteo extreme sunt încadrate la situații neprevăzute, iar constructorii pot primi prelungiri ale termenelor de execuție.

Pentru Iași, orice întârziere pe Autostrada A7 este urmărită cu atenție. În prezent, autoritățile încearcă să respecte jaloanele asumate prin PNRR pentru loturile dintre Adjud, Bacău și Pașcani, iar ritmul lucrărilor este esențial pentru ca Moldova să beneficieze cât mai rapid de noua autostradă.

În același timp, specialiștii avertizează că fenomenul nu mai este unul izolat. Potrivit unei analize ING Think, vremea extremă începe să afecteze economia europeană în ansamblu, reducând productivitatea și încetinind proiectele de infrastructură. În anii cu cele mai severe valuri de căldură, pierderile de producție au fost estimate între 0,3% și 0,5% la nivel european, iar în regiunile cele mai expuse au depășit chiar 1%.

Daniel BACIU