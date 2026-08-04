Fostul șef al CJ Neamț rămâne în Italia. Poliția invocă decizia instanței

* transferul fostului lider PSD Neamț fusese programat pentru 10 noiembrie 2023 * judecătorii din Bari au suspendat predarea cu numai o zi înainte, invocând motive medicale * Poliția revine cu explicații

Fostul șef al CJ Neamț, Ionel Arsene, nu a fost adus în România din cauza deciziilor luate de justiția italiană, susține Poliția Română. Instituția respinge acuzațiile privind tergiversarea cazului și afirmă că avea pregătite toate aprobările pentru preluarea politicianului condamnat definitiv la șase ani și opt luni de închisoare.

Explicațiile Poliției Române vin după reaprinderea scandalului provocat de apariția unor imagini cu Ionel Arsene și Marcel Ciolacu la un hotel de lux din Italia. Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț figurează în continuare pe lista persoanelor urmărite de autoritățile române, dar locuiește în Italia, unde instanțele au refuzat predarea sa.

Poliția Română: transferul fusese pregătit

Potrivit cronologiei prezentate de Inspectoratul General al Poliției Române, Ionel Arsene a fost arestat în Italia la 27 martie 2023. Prima cerere de predare formulată de România a fost respinsă de autoritățile judiciare italiene, decizia devenind definitivă la 10 mai 2023.

Centrul de Cooperare Polițienească Internațională ar fi continuat să solicite informații despre evoluția dosarului. La 3 noiembrie 2023, o instanță italiană a aprobat predarea, iar autoritățile române au început organizarea transferului.

În numai două zile au fost obținute aprobările necesare pentru tranzitul prin Slovenia și Ungaria. Echipa care urma să-l preia pe fostul lider PSD Neamț trebuia să ajungă în Italia la 10 noiembrie 2023.

Instanța din Bari a oprit predarea cu o zi înainte

Operațiunea nu a mai avut loc. La 9 noiembrie 2023, cu o zi înaintea transferului, Curtea de Apel din Bari a comunicat suspendarea predării din motive medicale.

„Predarea persoanei a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, din motive medicale, nu printr-o întârziere a autorităților române”, a transmis Poliția Română.

Avocații lui Ionel Arsene au susținut în fața judecătorilor italieni că acesta suferă de depresie severă și că încarcerarea într-un penitenciar din România i-ar pune viața în pericol.

Blocajul temporar a devenit refuz definitiv

Procedura nu a rămas însă doar la stadiul suspendării din noiembrie 2023. În iunie 2025, Curtea Supremă din Italia a respins recursul procurorului general din Bari și a stabilit definitiv că Ionel Arsene nu va fi predat României, motivele medicale fiind din nou decisive.

Poliția Română afirmă că o nouă operațiune de preluare poate fi organizată numai dacă instanțele italiene emit o altă hotărâre. Instituția susține că a respectat termenele și procedurile legale și că actuala situație nu este rezultatul unei acțiuni sau inacțiuni a autorităților române.

Ionel Arsene a plecat înaintea condamnării

Ionel Arsene a fost condamnat definitiv, la 10 martie 2023, de Curtea de Apel Brașov, la șase ani și opt luni de închisoare pentru trafic de influență. Politicianul părăsise România înaintea pronunțării verdictului și a fost ulterior localizat în Italia.

Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț rămâne urmărit de Poliția Română, însă executarea pedepsei depinde, în acest moment, de hotărârile autorităților judiciare italiene.

George VANCEA