Copiii din Iași intră în Turul României. Cursa e gratuită

* copiii care iubesc bicicleta vor putea concura chiar în centrul Iașului, într-o cursă organizată în cadrul Turului României 2026 * evenimentul are loc pe 10 septembrie, în Piața Palatului Culturii, este destinat celor cu vârste între 2 și 14 ani, iar înscrierea nu costă nimic

Pentru câteva ore, înainte ca atenția să se mute asupra plutonului profesionist care pleacă din Iași spre Piatra Neamț, cei mai mici cicliști vor avea propria competiție. Cursa Copiilor aduce la start participanți de la numai 2 ani și oferă medalii tuturor celor care ajung la finiș.

O cursă pentru copii chiar în fața Palatului Culturii

Turul României ajunge la Iași pe 10 septembrie, iar programul zilei nu este rezervat doar sportivilor profesioniști. În Piața Palatului Culturii va fi amenajat traseul pentru Cursa Copiilor, competiție destinată fetelor și băieților cu vârste între 2 și 14 ani. Participarea este gratuită, iar organizatorii au împărțit concurenții pe categorii de vârstă, astfel încât cei foarte mici să nu concureze cu copiii mai mari.

Pot participa chiar și copiii de 2 ani

Cea mai mică grupă poartă numele de „Pișpirică” și este rezervată copiilor născuți între 2022 și 2024. Urmează categoriile Under 7, Under 9, Under 11, Under 13 și Under 15.

Concret, organizatorii au stabilit următoarele categorii: Pișpirică – copii născuți în perioada 2022–2024, Under 7 – 2020–2021, Under 9 – 2018–2019, Under 11 – 2016–2017, Under 13 – 2014–2015 și Under 15 – 2012–2013. Competiția este deschisă atât fetelor, cât și băieților.

Traseul va fi adaptat fiecărei categorii, iar zona de concurs va fi delimitată. Pentru participare este obligatorie casca de protecție, purtată corect, iar regulamentul prevede și existența dopurilor la capetele ghidonului.

Înscrierea este gratuită. Toți copiii primesc medalie

Pentru părinți, unul dintre avantajele evenimentului este că nu există taxă de participare. Înscrierile se fac online, prin pagina dedicată Cursei Copiilor de pe site-ul oficial al Turului României.

Nu doar câștigătorii vor pleca acasă cu o amintire. Fiecare participant va primi o medalie de finisher, în timp ce primii trei clasați din fiecare categorie, separat pentru fete și băieți, vor fi premiați.

Pentru copiii care nu au mai participat la o competiție, cursa poate fi și primul contact cu atmosfera unui concurs adevărat de ciclism: zonă de start, traseu delimitat, spectatori, clasament și finiș.

În aceeași zi, profesioniștii pleacă din Iași spre Piatra Neamț

Data de 10 septembrie este importantă și pentru competiția mare. Etapa a doua a Turului României 2026 pornește din Iași și se încheie la Piatra Neamț, după un traseu de aproximativ 150 de kilometri.

Ediția din acest an aduce și o premieră: Turul începe în Republica Moldova. Echipele sunt prezentate la Chișinău pe 8 septembrie, iar prima etapă, programată pe 9 septembrie, leagă Chișinăul de Ungheni. Urmează Iași – Piatra Neamț pe 10 septembrie, Piatra Neamț – Băile Balvanyos pe 11 septembrie, Brașov – Ploiești pe 12 septembrie și circuitul final din București pe 13 septembrie.

Turul României 2026 este organizat de Federația Română de Ciclism, împreună cu Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, partener principal și co-organizator. Dan DIMA