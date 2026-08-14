Criză devastatoare în spitale! Medicamente pentru bolnavii de cancer au dispărut

Alarmă în sistemul medical din România! Medicamente necesare pacienților oncologici lipsesc din spitale, iar medicii sunt puși în situația dramatică de a amâna administrarea tratamentelor sau de a schimba schemele terapeutice. Unele produse sunt indisponibile încă din luna iunie, iar în anumite cazuri livrările ar putea fi reluate abia în septembrie

Pentru bolnavii de cancer, vestea este cu atât mai gravă cu cât tratamentul nu poate fi privit ca o procedură care poate fi mutată la nesfârșit. O întârziere poate însemna pierderea unei ferestre importante de tratament, iar medicii trebuie să caute rapid alternative.

Mii de medicamente apar în stoc. Dar nu ajung la pacienți

Una dintre cele mai revoltătoare situații este semnalată în cazul unor medicamente care, potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății, figurează cu mii de unități în stoc, chiar și peste 5.000 de doze.

În realitate, pacienții și medicii reclamă că produsele nu se găsesc în spitale.

Astfel, apare o întrebare care apasă greu asupra sistemului: cum pot exista medicamente în evidențele oficiale, dar ele să lipsească tocmai acolo unde sunt necesare pentru tratamentul bolnavilor?

Situația nu este uniformă. În unele cazuri, problemele sunt puse pe seama producției, în timp ce alte produse apar în stocuri, dar nu sunt disponibile efectiv în unitățile medicale.

Medicii amână tratamentele sau schimbă schemele

Consecințele se văd direct la patul pacientului. Atunci când medicamentul prescris nu este disponibil, medicii pot fi obligați să amâne administrarea cu câteva zile sau chiar mai mult.

Dacă există alternative, schema terapeutică poate fi modificată. Pentru un pacient oncologic, însă, fiecare schimbare poate reprezenta o nouă sursă de incertitudine.

Unele medicamente sunt foarte scumpe, iar pacienții care încearcă să le cumpere singuri se lovesc de o altă problemă uriașă: costurile pe care multe familii nu și le pot permite.

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, trage un semnal de alarmă asupra efectelor pe care lipsa medicamentelor le poate avea. „Amânarea unui tratament înseamnă evoluția bolii sau pune în pericol viața pacientului”, avertizează acesta.

Potrivit reprezentantului pacienților, problema aprovizionării nu este una nouă. În ultimii ani, bolnavii de cancer au reclamat în repetate rânduri dispariția temporară a unor medicamente necesare terapiilor oncologice.

Mai mult, spune Irimia, nu dispar doar anumite medicamente de chimioterapie, ci și produse necesare pacienților care urmează tratamente împotriva cancerului.

„Nu putem avea certitudinea tratamentului”

Situația ridică semne serioase de întrebare asupra continuității tratamentelor oncologice în România. „Este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România”, susține Cezar Irimia, care reclamă inclusiv subfinanțarea sistemului de sănătate și lipsa unor politici coerente.

În acest moment, problema nu mai este doar despre stocuri, contracte sau livrări. Este despre pacienți care așteaptă medicamentul de care depinde următoarea etapă a tratamentului.

Iar contrastul dintre evidențele oficiale și realitatea reclamată în spitale face situația și mai greu de explicat: medicamentele apar în stoc, dar bolnavii nu le găsesc.

Pentru un pacient cu cancer, însă, „indisponibil” nu înseamnă o simplă problemă administrativă. Înseamnă tratament amânat, incertitudine și, în cele mai grave cazuri, timp pierdut în lupta cu boala.

Nicoleta ZANCU