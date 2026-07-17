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Pagina principală Moldova Primăria anunță o nouă campanie de dezinsecție în tot orașul

Primăria anunță o nouă campanie de dezinsecție în tot orașul

Primăria anunță o nouă campanie de dezinsecție în tot orașul

Primăria Municipiului Iași reia lupta împotriva țânțarilor, căpușelor și larvelor, printr-o amplă campanie de dezinsecție care va acoperi întreaga suprafață a orașului, respectiv 4.866 de hectare. Intervențiile vor continua pe parcursul lunilor iulie, august și septembrie, iar autoritățile îi avertizează pe ieșeni să respecte măsurile de protecție în timpul tratamentelor.

Acțiunile de dezinsecție sunt programate în zilele de 16, 21, 23 și 30 iulie, 6, 13, 18, 20 și 27 august, precum și 3 și 10 septembrie 2026.

În plus, tratamentele speciale împotriva căpușelor și operațiunile de larvicidare vor avea loc pe 21 iulie și 18 august.

Municipalitatea recomandă locuitorilor să evite zonele în care se desfășoară intervențiile și să țină ferestrele închise atunci când autospecialele trec prin apropierea locuințelor. Totodată, apicultorii sunt îndemnați să ia măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine pe durata tratamentelor.

Serviciile sunt realizate de asocierea SC Wasval SRL – SC Mior SRL – SC Expert 3D SRL.

Pentru informații suplimentare, ieșenii pot contacta prestatorul la 0232.254.328 sau Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul Primăriei Iași, la 0232.267.582, interior 148 sau 243.

 

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