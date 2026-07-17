Octogenar pieton amendat de Poliția Rutieră din Iași

Polițiștii Biroului Rutier Iași au organizat, joi, o acțiune dedicată prevenirii accidentelor produse pe fondul traversărilor neregulamentare și al indisciplinei pietonilor. În urma verificărilor au fost aplicate 54 de sancțiuni contravenționale, dintre care 19 pentru pietoni care nu au respectat regulile de traversare.

Alte abateri au completat lista sancțiunilor, valoarea totală a amenzilor ajungând la 18.813 lei.

Totodată, au fost reținute 3 permise de conducere și retrase 4 certificate de înmatriculare.

Un exemplu oferit de polițiști este cazul unui bărbat de 86 de ani, care a traversat strada A. Panu din municipiul Iași printr-un loc nepermis pietonilor. Acesta a fost sancționat conform legislației rutiere.

Poliția transmite un avertisment pietonilor

Reprezentanții IPJ Iași atrag atenția că traversările neregulamentare reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor grave și recomandă pietonilor să fie extrem de atenți: să respecte regulile de circulație și să pună viața pe primul loc, să folosească trecerile de pietoni, să se deplaseze pe trotuar sau pe acostament atunci când acesta lipsește, să se asigure temeinic înainte de traversare, să fie vizibili pentru conducătorii auto, să evite folosirea telefonului mobil în momentul traversării.

Polițiștii ieșeni anunță că acțiunile pentru siguranța rutieră și prevenirea accidentelor vor continua, cu accent pe zonele în care sunt înregistrate cele mai multe riscuri. Andrei TURCU