Urmează o etapă spectaculoasă pe șantierul SRU: vor fi montate 9 macarale uriașe

Cel mai mare proiect medical din Moldova intră într-o nouă fază de execuție. Pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Iași, investiție de peste 3,23 miliarde de lei, constructorul turc CCN Altyapi începe una dintre cele mai importante etape ale lucrărilor, iar până la finalul lunii august imaginea șantierului se va schimba radical.

După luni întregi în care s-a lucrat aproape exclusiv sub nivelul solului, proiectul se apropie de momentul în care vor apărea primele structuri vizibile ale viitorului spital.

Urmează una dintre cele mai complexe operațiuni inginerești ale proiectului

În aceste zile începe realizarea stratului de transfer, elementul care va distribui uniform greutatea uriașei construcții către terenul de fundare. Este una dintre cele mai complexe operațiuni inginerești ale proiectului și este programată să fie finalizată în jurul datei de 20 august.

Imediat după această etapă, constructorii vor trece la lucrările de egalizare și la turnarea radierului, fundația masivă pe care va fi ridicat corpul principal al Spitalului Regional de Urgență.

În paralel, șantierul înaintează într-un ritm susținut și la capitolul piloți forați. Din totalul de peste 22.000 de piloți necesari pentru stabilizarea construcției au fost executați deja aproximativ 13.000, ceea ce înseamnă un progres de aproape 60%. Până la sfârșitul lunii august, această etapă va fi încheiată complet.

Tot atunci, pe șantier vor fi montate nouă macarale-turn, utilajele care vor domina zona și vor marca începutul ridicării efective a clădirii.

Odată instalate, acestea vor deservi lucrările la suprastructură și vor transforma șantierul într-unul dintre cele mai spectaculoase din România.

SRU va deveni unul dintre cele mai moderne centre medicale din țară

Viitorul Spital Regional de Urgență Iași este proiectat să deservească peste 4 milioane de locuitori din întreaga regiune de nord-est și va deveni unul dintre cele mai moderne centre medicale din țară.

Dimensiunile proiectului impresionează: complexul va ocupa un teren de 120.000 de metri pătrați, clădirea va avea o amprentă la sol de 27.340 de metri pătrați, regim de înălțime parter plus cinci etaje și va dispune inclusiv de heliport medical pentru intervențiile de urgență.

În interior vor exista 850 de paturi pentru spitalizare continuă, alte 60 dedicate urgențelor, 30 de paturi pentru chirurgie de zi, 15 pentru îngrijire medicală de zi și 63 de spații destinate diagnosticării și tratamentului.

Cu o valoare totală de 3,23 miliarde de lei, proiectul reprezintă cea mai importantă investiție medicală realizată vreodată în Moldova.

În prezent, SRU Iași este al doilea cel mai avansat spital regional aflat în construcție din România, după cel de la Craiova. În același timp, la Cluj, unde lucrează același constructor, proiectul se află încă într-o etapă incipientă, după preluarea recentă a amplasamentului, termenul de finalizare fiind stabilit pentru decembrie 2029.

Dacă ritmul actual va fi păstrat, următoarele luni vor marca trecerea de la lucrările invizibile din subteran la momentul în care viitorul spital va începe să se ridice, etaj cu etaj, deasupra șantierului. Pentru Iași și întreaga regiune, acesta este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din ultimele decenii. Daniel BACIU