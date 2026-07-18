Weekendul nu trebuie să însemne neapărat ore întregi petrecute în centre comerciale sau în fața ecranelor. Iașul oferă în aceste zile suficiente variante pentru familiile care vor să combine distracția cu poveștile, mișcarea și descoperirea orașului.

Programul trebuie însă adaptat temperaturilor ridicate. Pentru sâmbătă sunt prognozate maxime de aproximativ 33 de grade Celsius, iar duminică temperatura poate ajunge la 34 de grade. În a doua parte a zilei de duminică sunt posibile și furtuni, astfel că părinții ar trebui să aibă pregătită și o alternativă la interior.

„Harap Alb”, spectacol de dimineață la Amfiteatrul Palas

Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 10.00, copiii sunt invitați la spectacolul „Harap Alb”, pus în scenă de Ateneul Național din Iași, în regia Ericăi Moldovan.

Reprezentația are loc în aer liber, la Amfiteatrul Palas, și readuce în fața publicului personajele cunoscute din povestea lui Ion Creangă. Este o alegere potrivită pentru familiile care vor să înceapă ziua devreme, înainte ca temperaturile să devină greu de suportat.

După spectacol, părinții pot continua ieșirea cu o plimbare scurtă prin grădină sau cu o vizită la Palatul Culturii, evitând însă expunerea prelungită la soare în orele amiezii.

Atelier de prins curaj pentru părinți și copii

Tot sâmbătă, de la ora 11.00, Muzeul Municipal „Regina Maria” găzduiește „Atelierul de prins curaj”, o întâlnire interactivă de 90 de minute pentru părinți și copii.

Participanții vor lucra împreună, vor intra în jocuri de comunicare și creativitate și vor construi un obiect care întruchipează o teamă. Copiii și adulții vor căuta apoi soluții pentru personajele create, într-un exercițiu care transformă emoțiile dificile în povești, joacă și curaj.

Activitatea presupune implicarea directă a părinților, nu doar asistarea celor mici, fiind potrivită familiilor care caută o experiență comună, nu un simplu loc de joacă. Participarea se face pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile.

O întâlnire cu poveștile lui Creangă, la Bojdeucă

O alternativă mai liniștită este vizitarea Bojdeucii lui Ion Creangă din Țicău. Muzeul poate fi vizitat de marți până duminică, între orele 10.00 și 17.00.

Pentru copii, vizita poate fi transformată într-un joc. Părinții le pot propune să descopere obiectele din casă, să-și imagineze cum arăta o zi din viața scriitorului sau să aleagă povestea lui Creangă pe care ar vrea să o continue.

În această vară, muzeul organizează și un atelier dedicat continuării poveștii lui Harap-Alb, recomandat copiilor între 9 și 13 ani. Activitatea include vizită ghidată, are o durată de aproximativ 70 de minute și necesită înscriere prealabilă.

Grădina Botanică, pentru exploratori și mici fotografi

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” rămâne una dintre cele mai bune variante pentru o dimineață în familie. Secțiile exterioare sunt deschise zilnic, între orele 9.00 și 20.00, iar complexul de sere poate fi vizitat sâmbăta și duminica între orele 10.00 și 18.00. Accesul se face prin intrarea din strada Dumbrava Roșie nr. 7.

Plimbarea poate deveni mai interesantă dacă fiecare copil primește o misiune: să găsească trei plante cu forme neobișnuite, să fotografieze cea mai colorată floare sau să observe insectele întâlnite pe traseu.

Din cauza căldurii, sunt recomandate primele ore ale dimineții. Apa, pălăria, crema cu protecție solară și pauzele la umbră nu ar trebui să lipsească din bagaj.

Duminică începe cu „Prințesa și broscoiul”

Programul pentru copii continuă duminică, 19 iulie, la Amfiteatrul Palas. De la ora 10.00 este programat spectacolul de teatru de păpuși „Prințesa și broscoiul”, realizat de Marionette Show.

Povestea cunoscută este prezentată într-o formulă accesibilă celor mici, cu păpuși, culoare și momente interactive. Spectacolul are loc în aer liber, astfel că părinții ar trebui să ajungă înainte de începerea reprezentației și să aleagă, pe cât posibil, locurile ferite de soare.

„Peștișorul de aur”, pentru o seară în familie

Duminică, de la ora 19.00, aceeași scenă găzduiește „Peștișorul de aur”, un alt spectacol realizat de Marionette Show.

Ora este mai potrivită pentru o ieșire de vară, după scăderea temperaturilor. Povestea poate deschide și o discuție în familie despre dorințe, generozitate, lăcomie și lucrurile care ne fac cu adevărat fericiți.

În cazul în care apar furtunile prognozate pentru după-amiaza zilei de duminică, este indicată verificarea eventualelor modificări de program înainte de plecare.

Un weekend reușit nu trebuie să fie încărcat

Părinții nu trebuie să bifeze toate evenimentele. Un spectacol, o înghețată și o plimbare în care copilul are timp să pună întrebări pot însemna mai mult decât o zi alergată între cinci activități.

Pentru cei mici, cea mai importantă parte a weekendului nu este neapărat destinația, ci atenția primită. Iașul oferă decorul: povești, grădini, muzee și scene în aer liber. Restul aventurii se construiește în familie. Clara DIMA