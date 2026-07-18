* în urmă cu exact 50 de ani, Nadia Comăneci urca la paralele inegale și transforma o simplă cifră într-un simbol mondial al perfecțiunii * tabela nu era pregătită să afișeze nota 10 * lumea, însă, era pregătită să-i afle numele.

Data de 18 iulie a rămas în istoria sportului drept ziua în care perfecțiunea a primit o notă. La Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, Nadia Comăneci devenea prima gimnastă care obținea nota 10 într-o competiție olimpică modernă.

Avea numai 14 ani și jumătate și venea din Onești, un oraș românesc pe care performanța ei avea să-l așeze pe harta mondială a sportului.

Cincizeci de ani mai târziu, ziua de 18 iulie poate fi numită, fără exagerare, Ziua lui 10.

Tabela olimpică nu putea afișa perfecțiunea

Momentul istoric s-a produs la paralele inegale, în timpul exercițiului impus. Nadia Comăneci a executat o evoluție care a convins arbitrii să-i acorde punctajul maxim.

Problema era că tabela electronică fusese proiectată să afișeze cel mult nota 9,99. Organizatorii nu luaseră în calcul posibilitatea ca un sportiv să primească 10.

Pe ecran a apărut astfel valoarea 1.00.

Pentru câteva clipe, spectatorii nu au înțeles ce se întâmplase. Apoi sala a izbucnit în aplauze. Cifra afișată nu reprezenta o notă de unu, ci primul 10 din istoria olimpică modernă a gimnasticii.

Nadia Comăneci a primit șapte note de 10 la Montreal

Primul exercițiu perfect nu a fost o întâmplare. Pe parcursul Jocurilor Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a mai primit alte șase note de 10.

Sportiva română a încheiat competiția cu cinci medalii: trei de aur, una de argint și una de bronz. A devenit campioană olimpică la individual compus, paralele inegale și bârnă.

Numele său a ajuns în presa din întreaga lume, iar România a devenit una dintre marile puteri ale gimnasticii feminine.

Performanța Nadiei nu a schimbat numai clasamentele. A modificat standardele după care erau evaluate eleganța, dificultatea și precizia în gimnastică.

O fetiță din Onești a redefinit imposibilul

Nadia Comăneci a intrat în concurs fără gesturi teatrale și fără să pară copleșită de presiune. După afișarea notei, a salutat publicul și și-a continuat competiția cu aceeași concentrare.

Imaginea adolescentei care primește nota imposibil de afișat a devenit una dintre cele mai puternice secvențe din istoria Jocurilor Olimpice.

Pentru generații întregi de români, cifra 10 nu a mai însemnat doar o calificare școlară. A devenit sinonimă cu Nadia Comăneci.

18 iulie, ziua în care România a devenit perfectă

La 18 iulie 2026 se împlinesc 50 de ani de la primul 10 olimpic. Performanța continuă să fie un reper pentru sportivi, antrenori și pentru orice om care încearcă să depășească limite considerate definitive.

Nadia Comăneci nu a obținut doar cea mai mare notă posibilă. A obligat tehnologia, regulile și lumea sportului să accepte că perfecțiunea se poate întâmpla.

Iar când s-a întâmplat, purta tricolorul României. Clara DIMA