Constructorul ceasului din Turnul Palatului Culturii stă de vorbă cu turiștii

* vizitatorii Palatului Culturii din Iași pot afla povestea celebrului ceas din turn chiar de la omul care a stat în spatele realizării mecanismului * Johann Friedrich Weule jr. a fost „readus” în clădire sub forma unei info-holograme care folosește Inteligența Artificială și răspunde, în timp real, întrebărilor turiștilor * proiectul a fost realizat în cinci luni, iar valoarea sa este de aproximativ 5.000 de euro

Vizitatorii Palatului Culturii din Iași pot afla, începând de joi, povestea ceasului din turn într-un mod cu totul diferit. O info-hologramă a inginerului german Johann Friedrich Weule jr., proprietarul fabricii care a produs mecanismul ceasului, îi întâmpină pe cei care ajung în mansarda monumentului și le răspunde la întrebări cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Noua instalație interactivă transformă informația istorică într-un dialog cu unul dintre oamenii legați de realizarea celebrului mecanism. Vizitatorii trebuie doar să apese un buton și să adreseze întrebările în mod firesc, fără formule prestabilite și fără să aibă cunoștințe tehnice.

„Am dezvoltat această hologramă care folosește Inteligența Artificială pentru a face un program, un dispozitiv conversațional în care utilizatorii pot afla informații direct de la cel care a proiectat mecanismul din Turnul cu Ceas. Acest lucru se poate face foarte ușor prin apăsarea unui buton, folosirea unui limbaj natural, fără întrebări standardizate și fără un background tehnic, pentru a afla informații despre Palatul Culturii, despre istoria Turnului cu Ceas, despre mecanismul ceasului din turn. Totul e foarte simplu, foarte intuitiv”, a declarat Andrei Gheorghiță, cadru didactic la Facultatea de Bioinginerie.

Info-holograma poate purta conversații în română, engleză și franceză și oferă informații despre Palatul Culturii, Turnul cu Ceas și mecanismul acestuia.

Realizarea proiectului a durat cinci luni, iar valoarea sa este de aproximativ 5.000 de euro. Info-holograma a fost pusă la dispoziția Palatului Culturii gratuit de un start-up din Iași, în cadrul unui parteneriat cu instituția.

Inițiativa continuă un proiect lansat în urmă cu un an, când aceeași echipă a realizat info-holograma arhitectului Ion D. Berindei, proiectantul Palatului Culturii.

Prin noua tehnologie, istoria monumentului poate fi descoperită într-o formă neobișnuită, vizitatorii având posibilitatea de a „dialoga” cu unul dintre oamenii legați de realizarea elementelor care au făcut celebru Palatul Culturii.

Primii turiști care au testat instalația s-au declarat surprinși de experiența găsită chiar în mansarda clădirii.

„Nu ne așteptam să avem o astfel de primire. Noi am venit să vedem mecanismul din spatele ceasului din turn. E super interesant să vezi cum trecutul se îmbină cu noile tehnologii”, au spus Claudia și Remus, doi turiști veniți din județul Prahova pentru a vizita Iașiul.

Laura RADU, Maura ANGHEL