De mâine, prețul motorinei ar trebui să se prăbușească. Cât vor economisi șoferii din Iași

Șoferii din Iași primesc, de la miezul nopții, o gură de oxigen după săptămâni în care motorina a trecut de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Acciza scade cu 20%, iar ieftinirea calculată este de aproximativ 68 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, economia ar trebui să ajungă la circa 34 de lei.

Motorina a devenit una dintre cele mai apăsătoare cheltuieli pentru ieșenii care depind zilnic de mașină. Fie că vorbim despre navetiști, familii care fac drumuri lungi, firme de transport sau agricultori, fiecare creștere la pompă se simte imediat în buget.

Iar România a ajuns într-o poziție deloc confortabilă în clasamentul european.

Potrivit ultimelor date ale Oil Bulletin, serviciul Comisiei Europene care monitorizează piața carburanților, prețul mediu al motorinei în România ajunsese la 2,01 euro pe litru, cu toate taxele incluse, la data de 13 august. România ocupă astfel locul 20 în UE la prețul motorinei: doar șapte țări au prețuri mai mari – Italia, Danemarca, Belgia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda.

Pentru șoferii din Iași, comparația cu vecinii României este și mai dureroasă. În Bulgaria, motorina costa în medie 1,74 euro pe litru, iar în Ungaria 1,81 euro.

De ce plătesc ieșenii atât de mult la pompă? Taxele fac diferența

Paradoxul este că România nu are un preț atât de mare înainte de taxe. Motorina fără taxe costă în medie 1,128 euro pe litru, un nivel apropiat de cel din Bulgaria.

Diferența uriașă se construiește prin acciză și TVA.

De aici vine și miza reducerii anunțate de Guvern. Începând cu 16 august, acciza la motorina standard este redusă temporar cu 20%, ceea ce înseamnă o diminuare de 560,86 lei pentru 1.000 de litri.

Matematic, efectul ar trebui să fie spectaculos pentru consumator: aproximativ 68 de bani mai puțin pentru fiecare litru.

La un rezervor de 50 de litri, un șofer ar putea economisi aproximativ 34 de lei.

Iar pentru cine alimentează de mai multe ori pe lună, diferența începe să devină serioasă.

Iașul, oraș al navetiștilor, simte fiecare leu în plus

Pentru Moldova, unde distanțele mari și dependența de autoturism sunt realități cotidiene, prețul motorinei nu este doar o statistică europeană. Este o cheltuială care lovește direct în veniturile oamenilor.

Un ieșean care face zilnic naveta, un transportator care traversează regiunea sau un agricultor care consumă mii de litri într-un sezon simt imediat orice modificare a prețului.

Iar când motorina sare de 10 lei, fiecare drum devine mai scump.

Pe 15 august, în stațiile din Iași prețurile erau încă între 10,67 și 10,88 lei/litru, ceea ce arată cât de importantă este reducerea care intră în vigoare de duminică.

Dacă ieftinirea se va transmite integral la pompă, motorina ar putea coborî din nou sub pragul de 10 lei.

Pentru șoferii din Iași, aceasta nu înseamnă doar câțiva bani economisiți. Înseamnă, după o perioadă de scumpiri, prima veste bună care se vede direct în rezervor și în portofel.

Vom vedea, însă, dacă benzinarii vor tăia prețul cu adevărat cu cei 68 de bani sau o parte din reducerea de acciză se va pierde pe drum. Daniel BACIU