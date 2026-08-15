150 de bateriști vor face Iașul să vibreze la Toboșariada 2026

* peste 150 de toboșari sunt așteptați să cânte împreună la Iași, într-unul dintre cele mai spectaculoase evenimente muzicale ale sfârșitului de vară * Toboșariada ajunge la ediția a V-a și va avea loc pe 25 august 2026, în zona Patinoarului Palas, reunind copii, tineri, profesori și muzicieni din România și Republica Moldova

De la 50 de seturi de tobe la prima ediție la peste 150 de participanți anunțați în 2026. Toboșariada revine la Iași pe 25 august, de la ora 18:30, cu un spectacol construit în jurul unei idei simple, dar cu efect spectaculos: zeci de muzicieni cântă simultan, transformând percuția într-un show colectiv de mari dimensiuni.

Proiectul urmărește promovarea educației muzicale, dar și scoaterea tinerilor muzicieni din sala de studiu în fața unui public numeros.

Evenimentul este organizat de Asociația Excelență pe Portativ, iar participarea nu presupune încasări din bilete sau taxe, Toboșariada fiind organizată ca eveniment nonprofit.

De la 50 la peste 150 de toboșari

Povestea Toboșariadei arată și cât de repede s-a dezvoltat comunitatea formată în jurul evenimentului.

La prima ediție, organizată în 2022, în parcul Palas au cântat simultan 50 de toboșari, care au interpretat șase piese rock cunoscute internațional.

În 2023, evenimentul a crescut la aproximativ 80 de participanți, iar în anii următori Toboșariada a trecut pragul de 100 de muzicieni. La ediția din 2025, Grădina Palas a găzduit peste 100 de toboșari, de la profesioniști până la copii aflați la început de drum.

În 2026, organizatorii ridică din nou miza: peste 150 de participanți sunt anunțați pentru ediția a V-a.

Copiii ajung pe aceeași scenă cu profesorii și artiștii

Una dintre particularitățile Toboșariadei este faptul că experiența muzicală nu reprezintă o condiție pentru apartenența la comunitatea creată în jurul proiectului. La edițiile precedente au participat atât copii care abia descopereau instrumentul, cât și profesioniști.

Conceptul presupune ca muzicienii să pregătească în prealabil repertoriul, iar apoi să îl interpreteze împreună. Rezultatul este un spectacol în care zeci de seturi de tobe funcționează ca un singur instrument uriaș.

În 2025, de exemplu, repertoriul colectiv a inclus piese foarte cunoscute, precum „Eye of the Tiger”, „Uptown Funk”, „Lithium” și „We Will Rock You”.

Toboșariada are și o componentă de concurs în 2026, pagina evenimentului promovând în această perioadă participanții înscriși în competiție.

Consiliul Județean Iași alocă 27.000 de lei

Ediția din acest an beneficiază și de finanțare publică. Consiliul Județean Iași a aprobat alocarea a 27.000 de lei pentru organizarea Toboșariadei, în baza parteneriatului cu Asociația Excelență pe Portativ.

Banii sunt destinați serviciilor de sonorizare și celor foto-video. Potrivit documentației prezentate autorității județene, organizatorul nu obține venituri din bilete sau din taxe de participare, astfel încât suma solicitată este finanțată integral de CJ Iași.

Toboșariada a devenit unul dintre spectacolele neobișnuite ale Iașului

Evenimentul a pornit de la o formulă relativ restrânsă, dar imaginea zecilor de baterii instalate una lângă alta și forța sonoră a muzicienilor care cântă simultan au transformat Toboșariada într-un spectacol ușor recognoscibil.

În 2024, promovarea evenimentului a ajuns inclusiv într-un tramvai al Companiei de Transport Public Iași: opt copii au cântat pe traseul Târgu Cucu – Copou, într-o acțiune organizată înaintea ediției din acel an.

În numai câțiva ani, proiectul a trecut astfel de la 50 de toboșari în 2022 la peste 150 anunțați pentru 2026. Dan DIMA