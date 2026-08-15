Adormirea Maicii Domnului, taina care cutremură lumea creștină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe ale Fecioarei Maria

* Potrivit predicii Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, sărbătoarea de la 15 august marchează, în sens duhovnicesc, „ziua nașterii Fecioarei Maria în Împărăția cerurilor” * după Înălțarea lui Iisus Hristos și Cincizecime, Evangheliile oferă foarte puține informații despre Maica Domnului * tradiția creștină a păstrat însă o poveste extraordinară despre ultimele sale zile.

15 august este una dintre cele mai puternice zile ale calendarului ortodox. Adormirea Maicii Domnului nu vorbește doar despre moarte, ci despre biruința asupra morții. Tradiția Bisericii spune că Fecioara Maria a fost înștiințată de Arhanghelul Gavriil că urma să fie mutată la cer, iar ceea ce a urmat avea să devină una dintre cele mai impresionante relatări ale creștinătății.

Potrivit predicii Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, sărbătoarea de la 15 august marchează, în sens duhovnicesc, „ziua nașterii Fecioarei Maria în Împărăția cerurilor”. După Înălțarea lui Iisus Hristos și Cincizecime, Evangheliile oferă foarte puține informații despre Maica Domnului. Tradiția creștină a păstrat însă o poveste extraordinară despre ultimele sale zile.

Apostolii ar fi fost aduși pe nori pentru ultima întâlnire

Relatările tradiționale spun că Maica Domnului a primit vestea mutării sale la cer cu trei zile înainte. A urmat o perioadă de rugăciune și priveghere.

Apoi s-ar fi produs ceva considerat miraculos: Sfinții Apostoli, aflați în diferite colțuri ale lumii, ar fi fost aduși pe nori la Ierusalim pentru a fi martori la momentul Adormirii. Alături de ei sunt pomeniți Apostolul Pavel, Dionisie Areopagitul, Ierotei, Iacov, femeile mironosițe și mulți dintre cei aflați în Ierusalim.

Imaginea acestui moment a rămas întipărită în icoana praznicului: Hristos apare în slavă, iar în brațele Sale ține sufletul Maicii Sale, reprezentat simbolic sub forma unui copil înveșmântat în alb.

După moarte, trupul Maicii Domnului ar fi fost așezat într-un mormânt din Grădina Ghetsimani. Tradiția spune că, timp de trei zile, glasurile îngerilor s-ar fi auzit neîncetat, într-o cântare de laudă.

Iar apoi vine momentul care stă la baza credinței în ridicarea ei la cer.

Mormântul gol și misterul care dăinuie de secole

Apostolul Toma nu ar fi fost prezent la înmormântare. Ajuns după trei zile, acesta ar fi dorit să vadă mormântul. Dar, potrivit tradiției, în interior nu mai era trupul Maicii Domnului. Se aflau doar veșmintele și brâul ei.

Pentru Sfinții Părinți, acesta a devenit unul dintre argumentele tradiționale pentru credința că Maica Domnului a fost înviată de Fiul său și înălțată cu trupul la cer.

De aici și mesajul profund al sărbătorii: moartea nu reprezintă sfârșitul, ci trecerea spre viață.

Unde se află, de fapt, mormântul Maicii Domnului? Și aici apare unul dintre marile mistere. Două locuri sunt legate de tradiția ultimelor zile ale Fecioarei Maria: Ierusalimul și Efesul.

Majoritatea tradițiilor vechi indică Ierusalimul, mai exact Grădina Ghetsimani. De-a lungul secolelor, numeroși Sfinți Părinți au susținut această variantă, iar existența unui vechi complex creștin ridicat în zona mormântului tradițional a alimentat această credință.

Cealaltă ipoteză spune că Maica Domnului ar fi ajuns la Efes alături de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Acolo există și astăzi tradiția legată de Casa Fecioarei Maria, loc venerat de creștini și pelerini.

Misterul nu a fost însă închis definitiv. Pentru Biserică, însă, locul exact al mormântului nu este esența praznicului. Mesajul este mult mai puternic: Maica Vieții nu a fost lăsată în puterea morții.

Adormirea Maicii Domnului devine astfel una dintre cele mai tulburătoare imagini ale credinței creștine: moartea transformată în trecere, mormântul gol devenit semn al speranței, iar Maica Domnului ridicată, în tradiția Bisericii, mai presus de toate puterile cerești.

Iar cuvintele rostite la nunta din Cana rămân peste veacuri ca un mesaj pentru fiecare credincios: „Faceți orice vă va spune”.

Ecaterina VICOL