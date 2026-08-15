Razie-șoc pe DN2! Radarele au „măturat” șoseaua: zeci de șoferi sancționați, permise ridicate

Acțiune de amploare a polițiștilor pe DN2, în zona Pașcani! Viteza a făcut din nou ravagii, iar oamenii legii au ieșit la vânătoare de șoferi care apasă prea tare pedala. În doar patru ore, polițiștii au dat amenzi de aproape 40.000 de lei și au lăsat șapte conducători auto fără permis.

Operațiunea a avut loc pe 14 august, între orele 13:00 și 17:00, pe DN2, polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Pașcani acționând împreună cu structurile de ordine publică și cu colegii din județele învecinate.

Ținta a fost clară: viteza, depășirile periculoase, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, principalele cauze care pot transforma un drum național într-o adevărată capcană.

Iar rezultatele raziei sunt spectaculoase.

56 de amenzi în doar patru ore!

Polițiștii au efectuat verificări cu aparatele radar și alcooltest și au aplicat 56 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.494 de lei.

Cea mai mare problemă a fost, de departe, viteza.

28 de șoferi au fost prinși depășind limita legală, iar șase dintre ei au rămas fără permis.

În total, șapte permise de conducere au fost reținute în timpul acțiunii.

Unul dintre cazurile depistate de polițiști arată cât de periculoasă poate deveni viteza într-o localitate.

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost prins în timp ce conducea un autoturism cu 107 km/h pe DN2, în localitatea Boureni.

Șoferul nu a scăpat nepedepsit. Polițiștii l-au sancționat în baza legislației rutiere, iar permisul i-a fost reținut pentru 90 de zile.

Acțiunea de pe DN2 vine într-o perioadă în care traficul este intens, iar fiecare depășire riscantă sau secundă de neatenție poate avea consecințe dramatice.

Polițiștii anunță că raziile vor continua, în special pe tronsoanele considerate cu risc ridicat de producere a accidentelor.

Andrei TURCU