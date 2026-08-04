Autostrăzile, contracronometru: UMB domină șantierele, iar turcii conduc clasamentul pe loturi

Companiile care construiesc autostrăzile României au accelerat ritmul în luna iunie, însă clasamentul progreselor arată două realități diferite: constructorii turci conduc pe anumite loturi, în timp ce grupul românesc UMB rămâne compania cu cea mai puternică prezență pe șantierele din țară, inclusiv pe Autostrada Moldovei (A7), vitală pentru județul Iași.

Potrivit unui clasament realizat de o publicație de specialitate, pe baza datelor CESTRIN, Nurol ocupă primul loc după un avans de aproape 20 de puncte procentuale pe lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului al Autostrăzii Unirii (A8).

Totuși, compania se află și în centrul controverselor după ce, pe lotul Pietroasele – Buzău al Autostrăzii Moldovei (A7), inaugurat în urmă cu doar opt luni, mai multe panouri de semnalizare au fost distruse în urma unei furtuni.

UMB, motorul autostrăzilor din România și al Moldovei

Deși turcii domină primele poziții pe anumite loturi, UMB este constructorul care apare cel mai des în clasament, confirmând statutul de principal antreprenor al marilor proiecte de infrastructură.

Compania românească figurează pe cinci poziții distincte, cu cele mai importante progrese pe Răcăciuni – Bacău (A7) – avans de 9 puncte procentuale, Săucești – Trifești (A7) – aproape 6 puncte, Margina – Holdea (A1) – 5,5 puncte, unde UMB execută primul său tunel de autostradă, Trifești – Gherăești și Domnești Târg – Răcăciuni, tot pe A7.

Pentru județul Iași, evoluția lucrărilor pe A7 este urmărită cu interes, deoarece această autostradă va reprezenta coloana vertebrală a conexiunii Moldovei cu restul țării și se va intersecta în viitor cu Autostrada Unirii (A8).

În prezent, UMB lucrează simultan pe șantiere cu aproximativ 4.700 de angajați și peste 1.000 de utilaje, pe autostrăzile A7, A1, A3 și A0.

Turcii domină pe A13 și câștigă contracte uriașe

Pe locul al doilea în clasament se află Makyol, care a avansat cu 14 puncte procentuale pe tronsonul Boița – Avrig al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (A13).

Compania apare și pe alte două poziții în top și face parte din asocierea Nurol – Makyol, aceeași care a executat lotul Pietroasele – Buzău de pe A7.

Mai mult, Makyol, împreună cu Ozaltin, a câștigat și cel mai mare contract rutier din istoria României, în valoare de 6,62 miliarde de lei, pentru lotul cu Tunelul Meseș.

Pe poziția a treia se află Precon, companie din grupul Selina, controlat de omul de afaceri Beneamin Rus.

Constructorul a înregistrat un progres de 9 puncte procentuale pe tronsonul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania, ajuns la un stadiu fizic de 60%.

PORR și Erbașu avansează, Mapa – Cengiz rămâne codașă

Constructorul austriac PORR ocupă locul nouă, cu un progres de 3,8 puncte procentuale pe Secțiunea 4 Sibiu – Pitești, aflată la peste 93% și programată pentru deschidere înainte de termen.

Construcții Erbașu este pe locul 11, după un avans de 3,6 puncte pe lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania.

La polul opus se află asocierea Mapa – Cengiz, care a înregistrat cel mai slab ritm dintre toate șantierele active de autostradă din România. După patru ani și jumătate de contract, Secțiunea 2 Sibiu – Pitești a ajuns la un stadiu general de doar 13%, cu un progres de numai 1,36 puncte procentuale în luna iunie.

A8 și A7, proiectele așteptate la Iași

Pentru Iași, clasamentul are o miză aparte. Atât Autostrada Unirii (A8), cât și Autostrada Moldovei (A7) sunt proiectele care vor schimba radical conectivitatea regiunii.

În timp ce Nurol conduce detașat pe primul lot al A8 din Transilvania, UMB continuă să fie principalul constructor care împinge înainte lucrările de pe A7, autostradă care reprezintă cea mai avansată investiție rutieră majoră destinată Moldovei și care va avea un impact direct asupra dezvoltării economice a județului Iași.

Daniel BACIU