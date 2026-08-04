Două accidente în câteva minute pe centura Iașului

* un autoturism s-a răsturnat, apoi alte două mașini s-au ciocnit la Horpaz * al doilea accident, în timp ce pompierii erau încă la intervenție

Două accidente rutiere s-au produs succesiv, marți după-amiază, pe șoseaua de centură a municipiului Iași, în zona Horpaz – Ciurea, mobilizând echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Primul apel la 112 a anunțat răsturnarea unui autoturism pe centura Iașului, în zona spre Ciurea. La fața locului au fost trimise de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În accident a fost implicată o singură persoană. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, iar intervenția s-a încheiat fără alte incidente.

Al doilea accident, în timp ce pompierii erau încă la intervenție

La scurt timp după primul eveniment, în timp ce echipajele se aflau încă în zona intersecției Horpaz de pe șoseaua de centură, acestea au fost redirecționate către un nou accident rutier produs la mică distanță.

De această dată, două autoturisme au intrat în coliziune.

În urma impactului au fost implicate patru persoane, dintre care două au avut nevoie de evaluare medicală. Victimele erau conștiente, nu au rămas încarcerate și au fost preluate de echipajele de prim ajutor calificat pentru investigații la fața locului.

Pompierii au asigurat din nou măsurile specifice pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și pentru siguranța zonei de intervenție.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-au produs cele două accidente. Circulația în zona Horpaz – Ciurea s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervențiilor. Andrei TURCU