Pelerinaj de Sfânta Maria, la Cacica

Mii de pelerini sunt aşteptaţi şi anul acesta la sanctuarul naţional marian de la Cacica, judeţul Suceava, în zilele de 13, 14 şi 15 august, cu ocazia solemnităţii Adormirea Maicii Domnului şi a pelerinajului cu relicva Sfântului Francisc din Assisi în România.

În afara pelerinilor din România, vor fi prezenţi şi credincioşi din străinătate sau credincioşi români care locuiesc în diaspora, veniţi special pentru a participa la pelerinajul de la Cacica.

Printre pelerini vor fi: PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, PS Claudio Cipolla, episcop de Padova, Italia, şi PS Ulrich Neymeyr, episcop de Erfurt, Germania.

Vor fi ocazii de spovezi pe toată durata zilelor de pelerinaj, numărul preoţilor disponibili fiind de aproximativ 100. Buna desfăşurare a pelerinajului va fi asigurată de aproximativ 130 de tineri voluntari.

În centrul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului este Sfânta Liturghie de hram celebrată la ora 11.00 de PS Iosif Păuleţ. Cuvântul de învăţătură va fi ţinut de PS Claudio Cipolla.

La Liturghie vor concelebra alături de episcopii menţionaţi PS Ulrich Neymeyr şi PS Petru Sescu şi aproximativ 100 de preoţi din ţară şi din străinătate. La final, icoana va fi purtată în procesiune în jurul bisericii şi vor fi binecuvântate florile şi obiectele religioase aduse de pelerini. Laura RADU