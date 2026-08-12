BAC 2026, la Iași: 123 de tineri n-au mai venit la examen

A treia probă scrisă a examenului național de Bacalaureat, sesiunea august 2026, s-a desfășurat miercuri, 12 august, fără incidente majore în județul Iași. Candidații au susținut proba la alegere a profilului și specializării, într-o etapă care poate decide pentru mulți dintre absolvenți dacă își încheie sau nu cu succes examenul maturității.

La nivelul județului Iași au fost organizate patru centre de examen, iar din cei 916 candidați înscriși, la proba de miercuri s-au prezentat 793, ceea ce înseamnă o prezență de 86,57%. Alți 123 de candidați nu au participat la examen.

Unul dintre aspectele importante ale zilei este faptul că nu a fost înregistrat niciun caz de eliminare pentru tentativă de fraudă.

Subiectele și baremul de corectare au fost programate pentru publicare la ora 15:00, pe platforma oficială subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Emoțiile continuă: primele rezultate, pe 18 august

Pentru candidați, însă, adevărata așteptare abia începe. Primele rezultate ale sesiunii de august vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00.

Candidații care consideră că nota primită nu reflectă ceea ce au scris pot solicita ulterior vizualizarea propriei lucrări sau a propriilor lucrări. Această procedură are caracter strict informativ și nu înseamnă recorectarea automată a lucrării.

Tot începând din 18 august poate fi depusă contestația. Programul stabilit este 18 august, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august.

Important pentru absolvenți: depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar vizualizarea nu obligă candidatul să conteste nota.

Cei care aleg să conteste trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că, în urma soluționării contestației, nota inițială poate fi modificată atât în creștere, cât și în scădere.

Pentru candidații minori există o regulă suplimentară: la vizualizarea lucrării, aceștia trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal.

Ziua decisivă: 24 august

După încheierea etapelor de contestații și recorectare, rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august.

Afișarea rezultatelor se face în condiții de anonimizare. Numele și prenumele candidaților nu sunt publicate, acestea fiind înlocuite de codurile individuale primite de fiecare candidat la prima probă susținută.

Rezultatele pot fi consultate atât pe platforma dedicată examenului de Bacalaureat, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare. Acestea sunt păstrate online timp de doi ani.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru promovarea Bacalaureatului

Pentru ca un absolvent să fie declarat promovat, nu este suficientă obținerea unei note bune la una dintre probe. Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ.

Candidatul trebuie să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să fi susținut toate probele scrise, să fi obținut minimum nota 5 la fiecare probă scrisă, să fi obținut cel puțin media 6 la probele scrise.

Sesiunea de toamnă vine, de altfel, cu o miză uriașă pentru cei care au ratat promovarea în vară sau nu au putut susține examenul în prima sesiune. Pentru unii, rezultatul din 24 august poate însemna accesul la facultate, la un loc de muncă sau pur și simplu încheierea unui capitol început în urmă cu patru ani.

Carmen DEACONU