Copiii din familii aflate în dificultate din zona Cicoarei vor avea acces la activități educaționale, culturale și sportive, dar și la servicii de sprijin social. Consiliul Local Iași a aprobat înființarea Centrului Multifuncțional Cicoarei, proiect care își propune să reducă riscul de abandon școlar și să ofere ajutor inclusiv părinților.

Un centru gândit pentru copii, dar și pentru familiile lor

Noua structură socială din zona Cicoarei nu va funcționa doar ca spațiu pentru activități destinate copiilor. Proiectul este conceput astfel încât intervenția să cuprindă întreaga familie, mai ales acolo unde dificultățile materiale, lipsa unui loc de muncă sau problemele emoționale pot afecta parcursul școlar al celor mici.

Beneficiarii vor putea participa la programe educaționale, culturale și sportive, iar membrii familiilor vor putea primi consiliere psihologică și sprijin pentru integrarea pe piața muncii.

Potrivit conducerii Direcției de Asistență Socială Iași, obiectivul central al proiectului este reducerea numărului de copii care ajung să renunțe la școală.

Prevenirea abandonului școlar, în centrul proiectului

În comunitățile vulnerabile, abandonul școlar este rareori rezultatul unei singure probleme. Lipsurile financiare, instabilitatea familială, dificultățile de învățare sau lipsa unor activități după ore pot contribui, împreună, la îndepărtarea copilului de școală.

Centrul Multifuncțional Cicoarei încearcă să intervină tocmai în această zonă, prin servicii care combină componenta educațională cu cea socială.

Copiii ar urma să găsească aici un mediu în care să își dezvolte abilitățile și să participe la activități adaptate vârstei, în timp ce părinții pot primi sprijin pentru rezolvarea unor probleme care afectează indirect și situația școlară a copilului.

Activități educaționale, culturale și sportive

Conceptul centrului este unul multifuncțional. Spațiile au fost proiectate pentru mai multe tipuri de activități, de la educație și cultură până la sport și socializare.

Centrul dispune de sală de spectacole, sală de sport, spații pentru activități IT, audiții muzicale și bibliotecă, dar și de zone exterioare pentru recreere.

Activitățile vor fi organizate împreună cu organizația Salvați Copiii, iar structura va trebui să parcurgă procedurile necesare acreditării serviciilor sociale.

Investiție de aproape 17 milioane de lei

Centrul face parte dintr-un proiect mai amplu de regenerare urbană și socială a zonei Cicoarei, finanțat inclusiv din fonduri europene.

Valoarea proiectului este de aproximativ 16,8 milioane de lei, iar investiția a fost gândită ca instrument de intervenție într-o comunitate în care problemele sociale, educaționale și economice se suprapun.

Complexul este amenajat pe strada Sofia Nădejde, fosta stradă Cicoarei, pe un teren de aproximativ 7.700 de metri pătrați.

De la clădire la intervenție socială

Aprobarea noii structuri mută acum accentul de la investiția în infrastructură la ceea ce se va întâmpla efectiv în interiorul centrului.

Miza este ca spațiul să nu rămână doar o clădire modernă, ci să devină un punct real de sprijin pentru copiii care au nevoie de ajutor pentru a rămâne în sistemul de educație.

Pentru familiile din Cicoarei, centrul ar putea însemna acces mai ușor la consiliere, activități pentru copii și servicii sociale reunite în același loc. Clara DIMA