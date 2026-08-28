Iașul, punct de întâlnire al cercetării internaționale! Japonia, România și Europa se întâlnesc la UAIC

Finalul lunii august aduce la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași un eveniment cu puternică deschidere internațională. Luni, 31 august 2026, UAIC găzduiește două momente importante care pun Iașul în centrul unor schimburi academice și culturale cu Japonia și mai multe state europene și asiatice.

Prima întâlnire are loc de la ora 11.00, la Centrul Cultural Japonez al UAIC, de pe strada Gheorghe Asachi nr. 16. Aici va avea loc ceremonia de donație de cărți din partea Japan Foundation, eveniment la care este anunțată prezența Excelenței Sale Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România, alături de rectorul UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, prorectori și cadre didactice.

Donația nu înseamnă doar un transfer de volume către biblioteca universitară. Este o nouă cărămidă pusă la construcția Centrului Cultural Japonez al UAIC, spațiu destinat promovării culturii, civilizației și limbii japoneze în comunitatea academică ieșeană.

La doar câteva ore distanță, de la 14.00, atenția se mută în Aula Magna „Mihai Eminescu”, unde va fi deschisă Conferința Internațională Inter-Academia 2026 – The 23rd International Conference on Global Research and Education.

Timp de cinci zile, între 31 august și 4 septembrie, Iașul va deveni punct de întâlnire pentru peste 100 de cadre didactice, cercetători și specialiști din România, Japonia, Ungaria, India, Polonia, Austria, Lituania, Letonia și Slovacia.

Iar temele nu sunt deloc departe de ceea ce înseamnă universitatea viitorului: inteligență artificială, inginerie, biotehnologie, științele mediului și educație. Practic, cercetarea de la Iași intră, pentru câteva zile, într-o conversație globală.

În deschiderea conferinței sunt anunțați rectorul UAIC, Liviu-George Maha, ambasadorul Japoniei, Takashi Katae, dar și prof. univ. dr. Kazuyuki Hizume, rectorul Universității Shizuoka din Japonia.

Legătura dintre UAIC și partenerii japonezi nu este însă una de conjunctură. Universitatea ieșeană a aderat la Consorțiul Inter-Academia în 2003, iar relația cu Universitatea Shizuoka are rădăcini încă din anii ’90.

Cooperarea a fost oficializată în 2004, iar de atunci s-a extins constant: schimburi de studenți, cercetători și profesori, program de diplomă dublă pentru doctoranzi, dar și mobilități Erasmus+. Acordul dintre cele două universități a fost reînnoit succesiv și este valabil în prezent până în 2029.

Dincolo de festivități și discursuri, miza este una mult mai mare: conectarea Iașului la rețele academice internaționale și transformarea colaborărilor în proiecte, cercetare și oportunități reale pentru studenți și cercetători.

Carmenm DEACONU