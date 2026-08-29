Hannibal Lecter devine un Hades modern, Alienul capătă forma unui coșmar ancestral, iar Predatorul trimite la vechii titani. Sunt câteva dintre personajele aduse pe pânză de artistul Mihai Alexandru Mocanu în expoziția „COOL FACTOR”, care se deschide duminică, 30 august, de la ora 18:00, la Galeria Studio 7/9 din Iași.

Hannibal Lecter, Alien și Predator, transformați în arhetipuri

Una dintre cele mai neobișnuite expoziții ale finalului de vară se deschide în centrul Iașului. „COOL FACTOR”, expoziția personală de pictură a artistului Mihai Alexandru Mocanu, va putea fi văzută începând de duminică, 30 august, la Galeria de Artă Studio 7/9 a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași.

Vernisajul este programat la ora 18:00, pe strada Alexandru Lăpușneanu nr. 7–9, iar expoziția va rămâne deschisă până pe 10 septembrie 2026. Intrarea este liberă.

Miza proiectului depășește însă simpla reprezentare a unor personaje celebre din filme. Artistul încearcă să arate că figurile care domină astăzi cultura pop reproduc, în alte costume, tipare mult mai vechi: eroul, monstrul, vânătorul, rebelul sau figura întunecată care fascinează tocmai prin pericolul pe care îl reprezintă.

De la Hades la Hannibal Lecter

În această cheie este citit și Hannibal Lecter, unul dintre cele mai cunoscute personaje negative ale cinematografiei. În construcția expoziției, el apare ca un „monstru rafinat”, apropiat simbolic de un Hades contemporan: inteligent, controlat, seducător și amenințător.

Alături de acesta apare Alienul – Xenomorful, asociat instinctului biologic, fricii primare și distrugerii, în timp ce Predatorul este privit ca imagine a vânătorului absolut, apropiat de forța nemiloasă a titanilor din mitologie.

Picturile sunt realizate într-un registru realist, iar accentul cade inclusiv pe textura armurilor, suprafețele organice ale creaturilor sau detaliile vestimentare ale personajelor.

Ce mai înseamnă să fii „cool” în 2026

Titlul expoziției trimite și la o întrebare aparent simplă: ce face un personaj să devină „cool”?

În proiectul lui Mihai Alexandru Mocanu, atractivitatea nu este legată doar de frumusețe, modă sau popularitate. Sunt alese personaje care emană control, mister, independență sau o forță greu de ignorat, inclusiv atunci când se află în zona întunecată a imaginarului colectiv.

Tocmai de aceea, eroii și antagoniștii pot ajunge în aceeași galerie. Expoziția propune o paralelă între vechile mituri și personajele pe care publicul contemporan le consumă prin cinema, seriale, jocuri și cultura vizuală a ultimelor decenii.

Expoziția poate fi văzută până pe 10 septembrie

„COOL FACTOR – Mit pe LED. Arhetipuri Urbane: Mitul, Eroul și Noul «Cool»” este prezentată de prof. univ. dr. habil. Cristian Ungureanu, prorector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, și de lector univ. dr. Maria Bilașevschi, președinta UAPR – Filiala Iași.

Expoziția se deschide duminică, 30 august, la ora 18:00, la Studio 7/9, pe strada Alexandru Lăpușneanu nr. 7–9, și va putea fi vizitată până pe 10 septembrie. Maura ANGHEL