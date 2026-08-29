Pentru două zile, roboții ies din laboratoarele liceelor și intră în Parcul Copou. Pe 28 și 29 august, CyFest aduce la Iași echipe de robotică din mai multe orașe ale țării, între care Suceava, Focșani și Galați. Dincolo de demonstrații, festivalul arată dimensiunea unei mișcări care a crescut spectaculos: Iașul are una dintre cele mai puternice comunități FIRST Tech Challenge din estul României, iar două echipe locale au ajuns în această vară până în finala europeană de la Eindhoven.

CyFest 2026 se desfășoară vineri și sâmbătă, 28–29 august, în Parcul Copou, cu demonstrații de robotică, standuri educaționale și activități dedicate tehnologiei. Programul anunțat pentru zona roboților începe de la ora 11.30, iar activitățile și programul de scenă continuă până spre ora 19.00.

Alături de echipele din Iași sunt prezenți tineri pasionați de robotică veniți și din Suceava, Focșani și Galați, transformând evenimentul într-o întâlnire regională a adolescenților care construiesc, programează și testează roboți de competiție.

În spatele spectaculoaselor meciuri demonstrative există însă luni întregi de muncă.

Un robot FTC nu înseamnă câteva piese asamblate după instrucțiuni, ci mecanică, electronică, programare, proiectare 3D, senzori, motoare și sute de ore de testare.

Iașul are una dintre cele mai mari comunități FTC din Moldova

În sezonul 2025–2026, în ecosistemul FTC din Iași apar echipe precum CyLiis, Peppers, MechaByte, CreativityR, AVOCADO ROBOTICS, Robozzi, NightWings, MironoBot sau R0b0Ryders.

La unul dintre evenimentele oficiale organizate la Iași în ianuarie au intrat în competiție 18 echipe din liga regională, iar baza FIRST arată o rețea extinsă în toată Moldova, de la Iași și Focșani până la Bacău, Piatra-Neamț, Botoșani, Vaslui sau Galați.

Este dimensiunea mai puțin vizibilă a fenomenului: în tot mai multe licee, robotica a trecut de la cerc extracurricular la competiție tehnică de nivel internațional.

CyLiis, echipa Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, a pornit în 2017 cu 15 elevi, iar prin proiectele sale au trecut în anii următori peste 100 de tineri.

Un robot construit de liceeni poate costa mii de euro

Performanța are însă și un preț. O echipă FTC trebuie să investească în kituri mecanice, motoare, sisteme de control, senzori, baterii, piese realizate special și instrumente de lucru. La acestea se adaugă taxa de participare, deplasările și costurile competițiilor.

Bugetul poate ajunge astfel rapid la mii de euro pentru un singur sezon, mai ales în cazul echipelor care dezvoltă mecanisme complexe și participă la mai multe etape.

Dar tocmai aici se vede diferența față de robotica demonstrativă. Elevii trebuie să proiecteze soluția, să o construiască, să scrie codul, să constate că nu funcționează, să o demonteze și să o ia de la capăt.

Robotica devine, practic, laboratorul în care matematica, fizica și informatica trebuie să producă un rezultat care funcționează în lumea reală.

Nu este nevoie doar de programatori

FIRST Tech Challenge este destinat adolescenților, iar o echipă performantă are nevoie de mult mai mult decât câțiva elevi buni la informatică.

Există mecanică, electronică și programare, dar și proiectare CAD, design, fotografie, comunicare, social media, marketing, management de proiect și atragere de sponsorizări.

Tocmai această combinație explică succesul formatului: adolescenții învață să construiască nu doar un robot, ci și o echipă.

Două echipe din Iași au ajuns în finala europeană

Nivelul la care a ajuns robotica ieșeană s-a văzut cel mai bine în iunie. CyLiis, de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, și MechaByte, de la Paradis International College, au concurat la FIRST Tech Challenge European Premier Event, desfășurat între 17 și 20 iunie 2026 la Eindhoven, în Olanda.

Cele două echipe ieșene au făcut parte din alianța finalistă a competiției. Baza oficială FIRST confirmă pentru MechaByte distincția Finalist Alliance – 1st Team Selected, precum și locul al doilea la Innovate Award.

CyLiis figurează, la rândul său, cu unul dintre cele mai consistente bilanțuri competiționale ale sezonului, cu 33 de victorii în 43 de meciuri oficiale.

Astfel, roboții care pot fi văzuți în acest weekend în Copou nu sunt simple exponate pentru public. Sunt rezultatul a sute de ore de muncă ale unor adolescenți care au transformat laboratoarele liceelor în mici centre de inginerie.

Maura ANGHEL