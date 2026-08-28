Pescărelul albastru, salamandra, barza albă, brotăcelul sau fluturele coadă de rândunică devin personaje de tablou în lucrările unor copii din Iași. Expoziția „NaturArtiștii – specii protejate în viziunea copiilor” intră, duminică, 30 august, în programul manifestărilor organizate la Grădina Botanică, într-o întâlnire neobișnuită între artă și educația pentru protejarea naturii.

De la salamandră la pescărelul albastru

Cum arată natura protejată a Iașului văzută prin ochii unui copil? Răspunsul poate fi găsit în câteva zeci de picturi reunite în expoziția „NaturArtiștii – specii protejate în viziunea copiilor”, inclusă pe 30 august în programul Zilei Limbii Române de la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”.

Lucrările sunt realizate de copii cu vârste între 5 și 16 ani și au ca personaje specii sălbatice protejate întâlnite în județul Iași.

Printre ele apar rușcuța de primăvară, țigănușul, barza albă, pescărelul albastru, ciuful de pădure, bufnița, salamandra, brotăcelul și fluturele coadă de rândunică.

Dincolo de culoare și de libertatea artistică a copiilor, expoziția are o componentă clară de educație ecologică: speciile despre care cei mici aud uneori doar la școală sau pe care le văd într-un atlas devin subiecte de documentare și apoi de creație.

O expoziție care circulă prin Iași

„NaturArtiștii” nu este prezentată pentru prima dată publicului. Proiectul a fost realizat de Direcția Județeană de Mediu Iași, împreună cu parteneri, cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, marcată pe 5 iunie.

În luna iunie, lucrările au fost expuse la Aeroportul Internațional Iași, iar din 8 iulie au ajuns în Sala Pașilor Pierduți a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, unde expoziția a fost programată până pe 30 august.

Duminică, proiectul este inclus și în amplul program organizat la Grădina Botanică pentru Ziua Limbii Române.

Locul îi schimbă însă perspectiva. Picturile despre plante și animale protejate sunt prezentate într-un spațiu dedicat chiar biodiversității, iar arta copiilor devine un instrument simplu prin care publicul poate descoperi ce trăiește, crește sau zboară în jurul său și de ce aceste specii trebuie conservate.

Artă, natură și educație, pe 30 august la Iași

Manifestările de la Grădina Botanică au loc duminică, 30 august 2026, între orele 11.00 și 18.00, și reunesc conferințe, concerte, ateliere și expoziții.

Alături de „NaturArtiștii”, publicul va putea vizita expoziția-concurs de arte vizuale „Dincolo de cuvinte” și o expoziție de carte cu lucrări ale cercetătorilor Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”.

Programul creează astfel o legătură mai puțin obișnuită între limbă, știință, arte vizuale și natură: copiii nu vorbesc despre biodiversitate prin definiții, ci prin culoare, formă și propriul mod de a vedea lumea vie. Clara DIMA