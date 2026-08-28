Ziua Limbii Române este sărbătorită anul acesta la Iași printr-un amplu eveniment științific, cultural și educațional organizat de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași. Manifestarea are loc pe 30 august, între orele 11.00 și 18.00, în Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, iar programul îi aduce împreună pe specialiști și pe cei care vor pur și simplu să descopere limba română dincolo de manuale și reguli gramaticale.

Limba română iese din cărți și intră în Grădina Botanică

Deși Ziua Limbii Române este marcată oficial pe 31 august, la Iași sărbătoarea începe cu o zi mai devreme. Duminică, 30 august, Grădina Botanică găzduiește ediția a V-a a manifestării organizate de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, în parteneriat cu instituții academice, universitare, culturale și educaționale din Iași și Republica Moldova.

Programul se desfășoară între 11.00 și 18.00, iar accesul publicului este gratuit.

Dimineața este rezervată întâlnirii cu cercetarea și cu specialiștii în limba română. La Ceainăria Grădinii Botanice vor avea loc alocuțiuni și conferințe despre limba română și despre comunitățile de vorbitori din țară și din afara granițelor. Deschiderea va cuprinde și un concert susținut de cvartetul „Charism”.

Șapte ateliere pentru copii și adulți

După-amiaza schimbă registrul. Limba română devine joc, poveste, imagine, natură și chiar tehnologie.

Publicul va putea participa la șapte tipuri de ateliere, între care „Dincolo de cuvinte” – atelier de scriere creativă, „Rima la Grădină”, „Păsări între cuvinte, legende și știință”, un atelier de cuvinte rostite din poveștile românilor și unul de tradiție românească prin cusături pe cămăși, ștergare și pânză.

Programul include și atelierul plastic „înSEMNări”, dar și o temă extrem de actuală: „Limba română – între uman și artificială”, care aduce în discuție relația dintre limbaj și noile tehnologii. Un alt atelier, dedicat biblioterapiei, leagă lectura de emoție și autocunoaștere.

De la cărțile cercetătorilor la arte vizuale

În paralel, vizitatorii vor putea vedea o expoziție de carte cu lucrări realizate de cercetătorii Institutului „Alexandru Philippide”, dar și două expoziții de arte plastice: „NaturArtiștii – specii protejate în viziunea copiilor” și expoziția-concurs „Dincolo de cuvinte”.

Ziua se încheie în Amfiteatrul „Auditorium” al Grădinii Botanice cu recitalul vocal-instrumental „Cuvinte de catifea”, cu lieduri și arii din opere și operete. Expozițiile vor putea fi vizitate și după 30 august, proiectul continuând până la 10 septembrie.

Evenimentul reunește o listă amplă de parteneri: Primăria Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Grădina Botanică, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, instituții academice din Chișinău, organizații culturale și de mediu.

Pentru Iași, Ziua Limbii Române devine astfel mai mult decât o celebrare festivă: este o zi în care cercetarea academică iese în spațiul public, iar limba este pusă în legătură cu muzica, natura, arta, tradițiile, educația și inteligența artificială. Clara DIMA