Tuningul nu mai este de mult doar despre cai-putere și evacuări zgomotoase. În jurul mașinilor modificate s-a format o adevărată cultură, cu servicii specializate, accesorii, sisteme audio, comunități și evenimente dedicate. Timp de trei zile, o parte din această lume poate fi văzută la Iași, la UNCENSORED – More Than a Car Show.

Tuning, mașini clasice și supercaruri la Iași

Parcarea Mall Moldova găzduiește, de vineri, 28 august, până duminică, 30 august, evenimentul UNCENSORED, dedicat culturii auto și comunităților formate în jurul mașinilor modificate.

Porțile se deschid vineri la ora 10.00, iar organizatorii anunță trei zile în care automobilele nu sunt privite doar ca mijloace de transport, ci ca proiecte în care proprietarii investesc bani, timp și foarte multă atenție pentru detalii.

Vor fi expuse mașini modificate, automobile retro și clasice, modele exotice și supercaruri, dar și proiecte din zona „stance”, una dintre nișele spectaculoase ale tuningului contemporan.

Evenimentul este organizat de Uncensored International SRL, societate cu sediul în Iași, potrivit regulamentului oficial al manifestării.

Etapa Națională de Audio EMMA ajunge la UNCENSORED

Una dintre componentele importante ale weekendului este Etapa Națională de Audio EMMA, competiție în care sistemele audio instalate pe automobile sunt evaluate din punct de vedere al performanței și calității acustice.

Programul include însă și probe cu o componentă spectaculoasă evidentă: Limbo Challenge, Air Ride Battle, concursuri de evacuări și competiții „Best of”.

Pentru public sunt pregătite tombole și diferite activități, iar atmosfera de festival este completată de DJ, zonă de mâncare și merchandising.

În acest sens, UNCENSORED arată și o schimbare produsă în ultimii ani în lumea automobilului: în jurul lui nu se mai vinde doar mașina. Există o întreagă piață a personalizării – de la jante și suspensii până la sisteme audio, detailing, folii, componente estetice și accesorii.

Mașina, de la obiect utilitar la fenomen de consum

Tocmai această transformare face interesant un asemenea eveniment și dincolo de spectacol.

Pentru o parte dintre proprietari, automobilul a devenit un produs profund personalizabil. Mașina este cumpărată, apoi modificată, echipată, restaurată sau transformată într-un proiect care poate continua ani întregi.

În extrema cealaltă se află automobilele clasice, unde investiția se concentrează tocmai pe conservarea sau readucerea vehiculului cât mai aproape de forma originală.

Cele două lumi se întâlnesc la Iași în același weekend: automobile vechi restaurate și proiecte moderne radical personalizate. Dan DIMA