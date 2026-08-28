Blocurile de zeci de etaje, turnul de 115 metri și marile ansambluri imobiliare, stopate!

Lovitură puternică, dar previzibilă, pentru marile proiecte imobiliare din Iași. Comisia de Urbanism a Consiliului Local a respins, prin voturi negative sau abțineri, aproape toate proiectele de anvergură aflate pe ordinea de zi. Blocuri, ansambluri rezidențiale, proiecte mixed-use și chiar turnuri de peste 100 de metri au fost blocate înainte de a ajunge la votul final din plen.

Printre proiectele care nu au primit aviz favorabil se află unul dintre cele mai spectaculoase proiecte imobiliare din oraș: complexul propus pe șoseaua Iași - Hlincea, pe un teren de peste trei hectare, cu blocuri care ar putea ajunge până la 60 de metri și 20 de niveluri. Consilierii au ridicat probleme legate de trafic și de lărgirea arterei, într-o zonă deja sufocată în anumite perioade de mașinile care ajung la târgurile din apropiere. S-a cerut inclusiv introducerea unei creșe sau grădinițe pentru ansamblurile cu peste 400 de apartamente.

Și proiectul de pe strada Trei Fântâni a fost respins la nivelul comisiei, pe fondul problemelor de infrastructură rutieră. Argumentul este simplu și exploziv: cum să mai construiești blocuri într-o zonă în care străzile existente abia mai fac față traficului?

La Bucium, proiectul unor blocuri de pe strada Gheorghe Vernescu a avut aceeași soartă. Iar în Tătărași, trei blocuri de până la 15 metri au generat una dintre cele mai aprinse dezbateri. Proiectantul a susținut că terenul este într-o zonă destinată dezvoltării și că proiectul a fost deja redus față de varianta inițială, care prevedea o construcție mult mai înaltă.

Aflat la a treia încercare, proiectul unui turn de peste 100 de metri, între Depoul de tramvaie și zona COMAT, nu a reușit nici el să treacă de Comisia de Urbanism. Deși au existat voturi favorabile, majoritatea abținerilor a trimis proiectul în zona avizului negativ. Este proiectul care ar putea aduce la Iași una dintre cele mai înalte clădiri din oraș.

Nici complexul propus în zona fostului Restaurant „Moara de Foc” nu a scăpat. Și acesta a primit un aviz nefavorabil, după ce problemele ridicate în ședințele anterioare nu au fost complet depășite.

Situația este cu atât mai spectaculoasă cu cât nu vorbim despre proiecte oarecare, ci despre investiții de sute de apartamente și clădiri care ar putea schimba radical cartiere întregi.

Mesajul Comisiei de Urbanism pare să fie unul clar: nu mai este suficient ca un proiect să fie legal. Trebuie să fie considerat și oportun pentru oraș.

Asistăm, oare, la începutul unei schimbări reale în politica urbanistică a Iașului sau doar la o nouă rundă de blocaje care va împinge proiectele imobiliare cu luni sau chiar ani în urmă? Pentru moment, marile blocuri ale Iașului au primit STOP la Urbanism! Carmen DEACONU