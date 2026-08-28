„Toaleta din fundul curții” încă nu a dispărut din școlile Iașului

* la Popricani, Școala Vânători, situația este aproape incredibilă: toaleta modernă există deja, însă nu este încă racordată la clădirea principală a școlii

Școli cu masă sănătoasă pentru zeci de mii de copii, microbuze electrice, proiecte europene și investiții în infrastructură, dar și o problemă care refuză să dispară complet din peisaj: grupurile sanitare neconforme. În județul Iași, modernizarea școlilor avansează spectaculos, însă ultimele cazuri încă așteaptă rezolvarea.

Programul „Masă sănătoasă” a ajuns în 48 de școli și grădinițe și oferă sprijin pentru peste 24.000 de preșcolari și elevi. În paralel, 97 de proiecte sunt monitorizate prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, într-un efort de a ține cât mai mulți copii în sistemul de educație.

Transportul școlar a făcut și el un salt important. Prin PNRR au fost cumpărate 26 de microbuze electrice, iar după repartizările suplimentare, numărul localităților din județ care beneficiază de astfel de vehicule a ajuns la 31.

La capitolul autorizații, majoritatea unităților de învățământ sunt deja în regulă, însă pentru 21 de școli procedurile sunt încă în desfășurare.

WC-ul din curte - capitolul desprins dintr-o altă epocă

În patru localități din județ încă există situații legate de toaletele neconforme: Andrieșeni, Țibana, Tansa și Popricani.

La Andrieșeni, sunt două situații, iar rezolvarea este complicată de probleme administrative și litigii. La Țibana, alte două cazuri au proiecte pregătite, însă fondurile nu sunt suficiente. La Tansa, există un proiect, dar finanțarea nu acoperă necesarul.

Iar la Popricani, Școala Vânători, situația este aproape incredibilă: toaleta modernă există deja, însă nu este încă racordată la clădirea principală a școlii.

Responsabilitatea pentru rezolvarea acestor probleme revine administrațiilor locale, care trebuie să găsească banii și soluțiile tehnice necesare.

Astfel, în timp ce o parte a școlii ieșene intră în era microbuzelor electrice, a meselor calde și a investițiilor europene, în câteva comunități se duce încă ultima bătălie cu o problemă veche de zeci de ani.

Doar patru situații au mai rămas, dar până când și ultima va fi rezolvată, „toaleta din fundul curții” nu poate fi declarată definitiv istorie în județul Iași. Carmen DEACONU