* o veste bună din cercetarea cardiovasculară: o terapie genetică administrată o singură dată a redus colesterolul LDL cu până la 62% * tratamentul este încă experimental, dar rezultatele sunt importante inclusiv pentru comunități precum Iașul, unde excesul ponderal, dislipidemiile și bolile cardiovasculare sunt frecvente

O veste bună vine din cercetarea cardiovasculară internațională. O nouă terapie genetică experimentală, VERVE-102, a reușit să reducă nivelul colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”, cu până la 62% după o singură administrare. Tratamentul nu este încă disponibil în spitale, însă rezultatele deschid o perspectivă importantă pentru pacienții cu risc cardiovascular ridicat.

Pentru Iași, unde excesul ponderal, hipertensiunea, diabetul și dislipidemiile sunt probleme frecvente, vestea este cu atât mai relevantă. Datele DSP arată că, într-un eșantion analizat la nivel local, șase din zece adulți aveau greutatea peste limita normală.

Studiul publicat în New England Journal of Medicine a inclus 35 de adulți cu hipercolesterolemie familială sau boală coronariană apărută precoce. La doza cea mai mare, nivelul proteinei PCSK9 a scăzut cu 88%, iar colesterolul LDL cu 62%. La cei 15 pacienți urmăriți timp de cel puțin un an, efectul s-a menținut pe durata monitorizării.

O veste importantă și pentru Iași

La nivel local, prevenția cardiovasculară rămâne o problemă serioasă. Într-un eșantion de 50 de adulți analizat în raportul DSP Iași pentru 2025, aproximativ 35% erau supraponderali și 25% obezi. Practic, circa 60% dintre persoanele investigate aveau exces ponderal.

În același grup, hipertensiunea arterială a fost cea mai frecvent declarată afecțiune, fiind urmată de diabet, dislipidemii și alte boli metabolice.

Și alimentația ridică probleme. Aportul caloric depășea valorile recomandate, iar consumul de grăsimi saturate și colesterol alimentar era peste limitele considerate optime.

O singură administrare în locul tratamentului zilnic

VERVE-102 funcționează diferit față de tratamentele clasice cu statine. Terapia utilizează o tehnologie de editare genetică pentru a inactiva în ficat gena PCSK9.

Proteina produsă de această genă limitează capacitatea organismului de a elimina colesterolul LDL din sânge. Reducerea activității PCSK9 permite ficatului să elimine mai eficient colesterolul „rău”.

Diferența majoră este durata efectului. Statinele și alte tratamente trebuie administrate zilnic sau periodic, în timp ce VERVE-102 este concepută ca o intervenție unică, cu efect de lungă durată.

Deocamdată, terapia se află în faza 1 de testare clinică. Asta înseamnă că sunt necesare studii mult mai ample pentru a confirma siguranța și eficiența înainte ca tratamentul să poată fi aprobat și folosit în mod curent.

Dacă rezultatele vor fi confirmate, însă, perspectiva este una spectaculoasă: o singură administrare ar putea, în viitor, să mențină colesterolul LDL la valori mult mai mici pentru perioade îndelungate și să reducă riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Teona SOARE



