Primăria Iași pregătește un centru de zi cu școală, psiholog, asistență medicală și sprijin pentru părinți

Un nou serviciu social destinat copiilor aflați în situații de risc este pregătit de autoritățile ieșene. Centrul de Zi pentru Copii aflați în Situații de Risc Cicoarei va avea o capacitate de 50 de copii proveniți din familii defavorizate din municipiul Iași și urmărește să prevină exact situațiile care pot împinge un copil spre abandon școlar, neglijare sau, în cazurile grave, separarea de familie și instituționalizarea.

Ideea centrului este una simplă, dar cu miză majoră: copilul să rămână în familie, însă să primească pe timpul zilei sprijinul de care are nevoie pentru a merge la școală, pentru a se dezvolta și pentru a depăși problemele sociale cu care se confruntă.

Școală, masă educațională, psiholog și asistență medicală

Centrul va funcționa ca un punct de sprijin pentru copii și familiile acestora. Printre serviciile prevăzute se află asistența zilnică la efectuarea temelor, meditații și activități pentru recuperarea materiei, lectură, dezvoltarea vocabularului și educație digitală.

Copiii vor putea participa la ateliere de pictură, modelaj, lucru manual, activități sportive, jocuri de echipă și activități în aer liber. Sunt prevăzute inclusiv vizite la biblioteci, muzee și parcuri, precum și activități culturale și educative.

Un capitol important îl reprezintă consilierea psihologică. Copiii vor putea beneficia de ședințe individuale sau de grup pentru gestionarea emoțiilor, reducerea comportamentelor agresive și creșterea stimei de sine.

Nici părinții nu sunt lăsați în afara programului. Centrul va organiza o veritabilă „școală a părinților”, cu întâlniri și consiliere pentru îmbunătățirea abilităților parentale și prevenirea abandonului familial.

În plus, asistenții sociali vor evalua situația familiilor, vor întocmi planuri individualizate de servicii și vor putea sprijini familiile pentru obținerea drepturilor și ajutoarelor sociale.

Sănătatea copiilor, monitorizată zilnic

Centrul Cicoarei va avea și componentă medicală. Documentația prevede un asistent medical generalist, care va participa la monitorizarea stării de sănătate și la triajul epidemiologic zilnic.

Copiii vor primi și educație pentru sănătate, inclusiv informații despre alimentație sănătoasă, igienă orală și prevenirea consumului de substanțe nocive.

Serviciile sociale vor fi acordate gratuit, fără contribuție financiară din partea copiilor sau a susținătorilor legali.

Centrul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, care au domiciliul în municipiul Iași și se află într-o situație de vulnerabilitate socio-economică în propria familie sau în familia substitutivă.

Admiterea se va face în limita celor 50 de locuri disponibile, după analiza situației copilului și evaluarea nevoilor individuale.

Șapte posturi pentru cei 50 de copii

Structura propusă pentru centrul social este de 7 posturi, la care se adaugă serviciile psihologice contractate.

Schema prevede un șef de centru, un asistent social, un inspector de specialitate, un instructor de educație, un asistent medical și două posturi administrative pentru activități de gospodărire și întreținere.

Pentru partea de psihologie este prevăzută colaborarea cu un psiholog, prin contract de furnizare de servicii.

Raportul menționat în documentație este de un angajat la aproximativ 10 beneficiari.

Centrul va putea utiliza și voluntari pentru activități creative, educative, sportive și de socializare. Documentația prevede, de asemenea, posibilitatea desfășurării practicii studenților de la asistență socială și alte specializări, în baza unor acorduri cu universitățile.

Finanțarea funcționării centrului va putea proveni din bugetele publice, precum și din donații, sponsorizări și alte surse legal disponibile.

Cicoarei este gândit ca un instrument de prevenire a abandonului școlar și a separării copiilor de familie, intervenția urmând să înceapă înainte ca problemele sociale să devină imposibil de gestionat.

Practic, cei 50 de copii vor putea găsi în același loc ajutor la școală, consiliere psihologică, sprijin social, monitorizare medicală, activități educative și recreative, în timp ce familiile vor primi îndrumare pentru depășirea situațiilor de vulnerabilitate. Carmen DEACONU