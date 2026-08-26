* patru concerte și filme-concert ajung în această toamnă la Cinema Ateneu Iași * programul începe pe 30 august cu André Rieu și continuă, până în octombrie, cu Katy Perry, Linkin Park și Queen

Publicul din Iași va putea vedea pe marele ecran patru producții muzicale internaționale, de la valsurile lui André Rieu și show-ul lui Katy Perry până la revenirea Linkin Park și unul dintre concertele istorice susținute de Queen cu Freddie Mercury.

Primul eveniment este programat pe 30 august 2026, de la ora 15.00, când va fi proiectat „André Rieu's 2026 Summer Concert: Viva Maastricht!”. Concertul marchează 20 de ani de spectacole de vară susținute de muzician în piața Vrijthof din Maastricht și îl aduce pe ecran alături de Orchestra Johann Strauss.

Seria propusă de Cinema Ateneu aduce la Iași producții filmate pe unele dintre marile scene ale lumii și acoperă genuri muzicale foarte diferite, de la clasic și pop până la rock.

Pe 5 septembrie, de la ora 15.00, urmează „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris”. Filmul-concert a fost realizat la Accor Arena din Paris, în timpul spectacolelor sold-out din turneul „The Lifetimes Tour”.

Producția a fost regizată de Paul Dugdale și filmată cu peste 60 de camere, fiind construită astfel încât spectatorul să aibă senzația că se află în apropierea scenei. În program sunt reunite unele dintre cele mai cunoscute piese din cariera artistei.

O altă proiecție este programată pe 30 septembrie, de la ora 20.00. „LINKIN PARK: UNSHATTER” urmărește revenirea trupei după moartea lui Chester Bennington și reconstruiește traseul formației de la sesiunile private de studio din 2022 până la lansarea albumului „FROM ZERO” și concertul de mari dimensiuni din São Paulo.

Filmul include imagini de arhivă, interviuri și secvențe de concert, fiind prezentat ca o incursiune într-o nouă etapă din istoria Linkin Park.

Queen și unul dintre concertele emblematice ale lui Freddie Mercury

Seria se încheie pe 10 octombrie, de la ora 15.00, cu „Queen Budapest”.

Concertul original a fost susținut pe 27 iulie 1986, pe Népstadion din Budapesta, în fața a aproximativ 80.000 de spectatori. Evenimentul făcea parte din „Magic Tour”, ultimul turneu Queen cu Freddie Mercury. Filmarea a fost ulterior remasterizată pentru cinema. Clara DIMA