Iașul devine capitala cărții! Trei zile de cultură, literatură și poezie în Parcul Copou

Final de august cu parfum de carte și poezie la Iași! Parcul Copou se transformă, timp de trei zile, într-un adevărat punct de întâlnire pentru scriitori, edituri și iubitori de literatură, odată cu o nouă ediție a târgului „Zilele Recoltei Editoriale”.

În perioada 29–31 august 2026, 14 edituri își vor prezenta cele mai noi apariții editoriale, iar cititorii vor avea ocazia să descopere volume noi și să intre în contact direct cu oferta editorială.

Startul oficial este programat sâmbătă, 29 august, la ora 10:00, în Parcul Copou. Timp de trei zile, cărțile vor fi în centrul atenției, iar evenimentul se va încheia luni, 31 august, cu un moment important: premierea celor mai bune cărți ale ediției, de la ora 11:00.

Dar ziua de luni vine cu un adevărat regal cultural. 31 august este dedicată și Zilei Limbii Române, iar Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”, împreună cu Primăria Iași și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași, pregătește o serie de manifestări speciale.

De la ora 10:00, în Parcul Copou va avea loc depunerea de jerbe la bustul lui Mihai Eminescu, urmată de simpozionul și conferința „Limba română – comoara identității noastre. Magia cuvintelor românești”.

Printre invitații speciali se numără scriitorii Nicolae Busuioc și Cassian Maria Spiridon, care vor vorbi despre identitatea culturală și forța limbii române.

Programul continuă cu lansări de carte realizate în colaborare cu Editura Știința din Chișinău, într-un moment care pune în lumină legăturile culturale dintre cele două maluri ale Prutului.

Poezia va avea, la rândul ei, un loc de cinste. Vor susține recitaluri Simion Bogdănescu, Gabriela Chiran, Aurora Ciucă, Adi Cristi, Cătălina Frâncu, Emilian Marcu, Nicolae Panaite, Valeriu Stancu, Cassian Maria Spiridon și Aurel Ștefanachi.

Trei zile în care Iașul își pune cultura în vitrină, iar Copoul devine locul în care cartea, poezia și limba română se întâlnesc. Carmen DEACONU