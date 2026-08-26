Bani pentru crescătorii din Iași! Milioane de euro pentru porci și bovine

Vești importante pentru crescătorii de animale din județul Iași. De la 1 septembrie 2026 începe depunerea cererilor pentru noile scheme de ajutor de stat destinate sectorului suin și celui bovin. Zeci de milioane de euro sunt pregătite pentru susținerea fermierilor.

Pentru crescătorii de porci, valoarea totală a schemei ajunge la 11,54 milioane de euro. Sprijinul este stabilit la 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcului gras și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție.

Și sectorul bovin primește o finanțare consistentă. Schema are o valoare maximă de 54,4 milioane de euro, iar ajutorul acordat este de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină.

Pentru fermierii ieșeni, momentul este unul important. Cererile pot fi depuse începând cu 1 septembrie, la centrele județene și locale ale APIA. Autoritățile pregătesc și Ghidul solicitantului, document care va explica exact procedura și actele necesare.

Practic, pentru crescătorii care îndeplinesc condițiile, fiecare animal și fiecare capacitate de cazare eligibilă pot însemna bani în plus pentru fermă.

Măsurile sunt pregătite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în contextul dificultăților economice care apasă puternic sectorul zootehnic. Pentru fermierii din Iași, 1 septembrie poate deveni data de la care începe cursa pentru banii europeni puși la dispoziția crescătorilor de animale. Daniel BACIU