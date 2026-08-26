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Pagina principală Moldova Licitație horror: 5 locuri de parcare pentru locatarii a 15 blocuri!

Licitație horror: 5 locuri de parcare pentru locatarii a 15 blocuri!

Licitație horror: 5 locuri de parcare pentru locatarii a 15 blocuri!

Situație incredibilă pentru șoferii din Iași. Doar cinci locuri de parcare de reședință sunt scoase la licitație, însă în cursa pentru ele intră locatarii din nu mai puțin de 15 blocuri. Pe 8 septembrie, la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu, se anunță o adevărată bătălie pentru fiecare metru de asfalt.

La ora 10:00, pe Aleea Mircea cel Bătrân nr. 3, sunt scoase la licitație două locuri, pentru locatarii din șase blocuri: H3, N4, N5, O2, O3 și O4. Practic, șase blocuri se luptă pentru doar două variante de parcare.

La ora 11:00, situația se repetă pe Bulevardul Primăverii nr. 17A. Alte două locuri, nr. 1 și 7, sunt disputate de locatarii din cinci blocuri: A4, D2, D2A, G4 și G5.

Iar la ora 12:00 vine lovitura finală: un singur loc de parcare, pe Șoseaua Nicolina nr. 17, pentru locatarii din blocurile 944, 948, 950 și 952.

În total, 5 locuri pentru 15 blocuri – o proporție care poate transforma licitațiile într-o adevărată confruntare între șoferii disperați să-și găsească, în sfârșit, un loc pentru mașină.

Cei interesați trebuie să fie atenți la termenul-limită: dosarele se transmit exclusiv electronic până joi, 3 septembrie 2026, ora 13:00, la adresa licitatii.camera12@gmail.com.

Pentru cei care prind unul dintre cele cinci locuri, câștigul poate fi uriaș. Pentru restul, rămâne clasica vânătoare de parcare, seară de seară, printre blocurile Iașului. Carmen DEACONU

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