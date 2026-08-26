Medic stomatolog de 73 de ani, reținut după o fraudă de 112.000 de lei

Anchetă explozivă după ce polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Botoșani au descins, marți, 25 august, la trei adrese, într-un dosar privind obținerea ilegală de fonduri în formă continuată. În centrul anchetei se află o femeie de 73 de ani, medic stomatolog în Botoșani, care a fost reținută pentru 24 de ore.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2020 – iunie 2024, femeia ar fi raportat nu mai puțin de peste 1.000 de servicii medicale care, în realitate, nu ar fi fost efectuate. Pe baza acestor raportări, ar fi fost încasată nejustificat suma de 112.000 de lei din bugetul de stat, bani destinați serviciilor medicale acordate elevilor.

Polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, atât la locuința femeii, cât și la sediul său profesional. Descinderile au scos la iveală probe pe care anchetatorii le consideră importante pentru stabilirea întregii situații.

Au fost ridicate dispozitive electronice și înscrisuri, acestea urmând să fie analizate în cadrul cercetărilor.

După percheziții, femeia a fost dusă la sediul poliției în baza unui mandat de aducere. Ulterior, anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore.

Cazul este departe de a fi încheiat. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum au fost raportate serviciile medicale fictive, câte astfel de situații au existat și întreaga activitate presupus infracțională. Nicolae DRUMEA